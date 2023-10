Svećenik upozorio na ono što se događa u pozadini ovih dana: ‘Rast će demonska aktivnost’

Autor: Z. K.

Takozvana Noć vještica, bez obzira na svoje korijene i inicijalnu ideju ove proslave je i dalje noć vještica i proslava zla to tvrdi egzorcist nadbiskupije Washington DC, Stephen Rossetti koji je na svom instagramu objavio upozorenje.

Kaže da je razgovarao s vješticom koja mu je objasnila da u noći svih svetih pada duhovni veo između neba i zemlje te je stoga to pogodno vrijeme za okultne rituale. Rosseti nadalje kaže kako to nije ništa čudno jer sotona i njegovi podanici napadaju i oponašaju ono što se sveto, a upravo noć uoči svih svetih vrijeme je kad sotonisti mogu slaviti svoje nesvete i zbog toga dolazi do povećane razine demonske aktivnosti. Preporuča snažnu molitvu u večernjim satima.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Msgr Stephen Rossetti (@msgr.rossetti)

Pojačanje demonske aktivnosti

Monsinjor Rosseti je svećenik i psiholog u službi egzorcizma i upozorio je da je “pojačanje” demonske aktivnosti doista vidljivo na takozvanu Noć vještica.

Za Spirit Daily govorio je prošle godine pa rekao da to kaže iz iskutva.

“Demoni hule na svete stvari, a Noć vještica je predvečerje dana koji slavi velike svetace. Dakle, da: doživljavamo to kao loše vrijeme, a posebno to osjećaju oni koji su opsjednuti. Nema sumnje: Sotona koristi taj dan da se na neki način ruga vjeri.”









“Zato će naš centar imati Sveti sat na Noć vještica.”

Centar, koji je on osnovao, a koji pomaže u školovanju drugih svećenika, zove se Centar za duhovnu obnovu Sv. Mihaela.

“Da imate bilo kakvu predodžbu koliko je čarobnjaštvo ružno, ili koliko su nevjerojatno zli demoni, ne biste ni razmišljali o proslavi noći vještica”, upozorio je mons, Rossetti i rekao kako se suprotstaviti.









Kako se suprotstaviti?

Kaže da bi vrag “podivljao” na Noć vještica ako Molimo krunicu, odemo na misu i euharistijsko klanjanje jer to su, kaže najbolji načini suprotstavljanja sotoni u večeri Svih svetih.

“Uoči blagdana Svih svetih demoni pokušavaju uzeti nešto sveto poput Svih svetih i izopačiti ga ”, mons. Rossetti nastavlja. “Sotonska inverzija, mi to zovemo. I tome se treba suprotstaviti – molitvom, misom, krunicom…”

Kako prepoznati demonsku aktivnost?

“Mogu postojati problemi s anksioznošću, poremećajem pažnje ili opsesijama – potonje je prilično uobičajeno, kaže egzorcist – otuda vrijednost obuke iz psihologije. Postoje stereotipna ponašanja u ovoj noći i ugnjetavanje domova. Postoji otpor prema onome što je sveto. Postoji malodušnost – čak i suicidalne sklonosti.

Često postoje i fizički učinci koji mogu uključivati ​​glavobolje, mučninu i nejasne bolove, kaže on, iako postoje trenuci kada takve fizičke manifestacije mogu biti i mnogo teže.

“Imali smo ljude koji izgledaju kao da imaju teške epileptične napade, ali kad odu liječniku, liječnici kažu da nisu i da to ne mogu to objasniti”, kaže svećenik. “Kad smo se molili nad njima, njihovi napadi su prilično nestajali.”

Što se tiče broja duhova s ​​kojima se on i njegov tim susreću, kaže da: “Oni uvijek idu u čoporima”. “Nikad ne postoji samo jedan. Uvijek postoji jedan vođa koji je više ‘prepoznatljiviji’; ali uvijek postoji čopor.”

Obično je vođa taj koji govori usnama opsjednutoga, napominje egzorcist, iako u intenzivnim slučajevima može biti više od jednog vođe, objašnjava. Dodaje kako mnogi problemi potječu od demona koji su zakačeni na obiteljske loze.

Ako je ovo doba godine — osobito ovaj tjedan vrijeme kada su duhovi aktivniji, što je s ovim vremenom u povijesti?

“Svaki egzorcist u ovoj zemlji kojeg poznajem, posvjedočit će da njihov broj slučajeva raste prilično brzo u posljednjih deset godina”, kaže monsinjor Rossetti.

“Pretpostavljam da je to zato što manje ljudi prakticira svoju vjeru. Vjera je vaš primarni štit, kako nam kaže Pavao u Efežanima (6). A onda kad ne prakticiraju vjeru, počine ozbiljne grijehe, a onda mnogi od njih rade okultne stvari, poput bavljenja magijom i vještičarenja. Dakle, da, broj naših slučajeva raste i ljudi postaju otvoreniji demonskom.”

On također ukazuje na grubi javni diskurs i podjelu, kaos i ogorčenost kao znakove demonskog u današnjm svijetu.

I anđeli i demoni kreću se, primjećuje, “brzinom misli”. Sveci pomažu. Na nedavni blagdan svetog Ivana Pavla II., otac Rossetti predložio je drugom egzorcistu da pozove pokojnog Papu, što je izazvalo “ogromnu reakciju”.

“Strahu nema mjesta”, napominje dalje. Postoje i granice demonskih moći. Na primjer: “Demoni te ne mogu izravno ubiti. Mogu prijetiti, ali ne mogu te ubiti. Potrebna je tvoja volja za sve. Oni mogu pokušati izazvati samoubojstvo.” Otuda i kategorija “duh smrti”.

“Što više prijetiš njegovom kraljevstvu, to ćeš više primiti malih udaraca. Kad nastaviš gurati vraga u oči, doći će do povratnog udarca.” Ali to je sve pobijeđeno vjerom. Sve je to pobijeđeno molitvom, osobito krunicom. To je osvojeno uz pomoć arkanđela Mihaela i drugih anđela. To je sve pobijedio Isus”, govori Rossetti.