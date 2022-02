Svećenik upozorio: Kod blagoslova, u svim kućama sreli smo demona kako sjedi na ovom mjestu

Autor: Vjera

Iskustvo iz blagoslova brojnih domova i prostora navelo ga je da progovori

‘Naš tim je blagoslivljao je brojne kuće, župne crkve, škole i crkvene zgrade. Jedan od prisutnih članova tima obično je nadaren duhovnim senzibilitetom. Takvi nam ljudi često znaju reći gdje se demoni nalaze, kakvi su zli duhovi i možda kada su izbačeni. Demoni će uvijek biti koncentrirani u područjima gdje se dogodilo neko grešno, a posebno okultno ponašanje.

Na primjer, pronašli smo demone na mjestima bludnih radnji. Pronašli smo ih u uredu praktikanta reikija. Opsjednuta osoba imala ih je nekoliko u svom radnom prostoru. Najgore je bilo područje u kojem su se izvodili okultni rituali i uništavali religiozni kipovi.

Nakon što sam nekoliko godina radio te blagoslove prostora, primijetio sam jedan te isti obrazac. Na mjestima gdje su postojali televizori, bez obzira na to koji je duhovni senzibilitet bio prisutan, uvijek je uočen demona na glavnoj stolici ispred televizora.

Ponekad sam poznavao pojedince koji su bili povezani s tim mjestom i ne mislim da je većina njih gledala pornografiju ili eksplicitno grešni materijal. Zašto je onda na tom mjestu gotovo uvijek bio demon?

Kad razmislimo, ono što danas gledamo na našim ekranima i ono što društvo smatra “normalnim” često je bludno ili ispunjeno nasiljem. Ono što se prije samo nekoliko desetljeća smatralo nepoželjnim, danas se smatra prihvatljivim za svakodnevno gledanje. Naše društvo možda ne smatra takav materijal otvaranjem za zlo, ali demoni to koriste.

Gledanje takvog materijala vjerojatno neće dovesti do toga da netko bude opsjednut, ali će pozvati zle sile u vaš dom. A što su demoni jači, to će biti više kaosa, sukoba i posijat će brojna iskušenja. Dosljedna prisutnost demona ispred televizora trebala bi nas učiniti svjesnijima i budnijima u pogledu onoga što gledamo. Postoje neke dobre emisije na televiziji, ali postoje mnoge druge koje to nisu.

Umjesto da otvorite vrata demonima gledanjem takvih ponižavajućih emisija, zašto ne bi recitirali u našim dnevnim sobama svakodnevnu obiteljsku krunicu ?

Stoga pozivamo u naše domove Blaženu Djevicu i njezine prekrasne anđele.”









Mons Stephen Rosseti, za svoj dnevnik.