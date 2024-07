Svećenik upozorio Hrvate na zabludu u kojoj žive: ‘To je veliki promašaj’

Autor: Z. K.

Vlč. Luke Premelča u svojoj homiliju objašnjava zašto je u današnjem svijetu bitno biti Božji, te kako se često u danima ljeta odvojimo od Boga, a naš zadatak je biti Božji svaki dan.

“Želimo odgovoriti ovih dana ozbiljno pozivu Crkve na ozbiljnost življenja. Dani ljeta su dani kada često udaljimo od Boga. Svakoga dana smo pozvani biti Božji suradnici.

Biti prorok je tvoj i moj poziv u kojemu se danas želimo učvrstiti. Što znači biti prorok? To znači biti Božji svjedok, nositelj Božje prisutnost, da moj život želi ljude približiti Bogu”, navodi vlč. Luka.

Zadatak svakog kršćanina

Objašnjava kako je to proročka služba. “Naviještanje Božje riječi je zadatak svakog kršćanina. Na to nas poziva i evanđelje po Marku kad Krist poziva i šalje svoje učenike da navještaju Radosnu vijest. To je zadatak svakog od nas, a mi olako postajemo majstori prebacivanja loptica jedni na druge, stalno će netko drugi.

Naviještanje Božje riječi je zadatak biskupa, redovnika, svećenika, a moje je da perem ruke i kritiziramo. To je veliki promašaj. Tvoj i moj zadatak je biti Božji svaki dan, to je jako izazovno, ali što god radio i gdje god pošao želim ostati Bogu vjeran. Nikada se od Boga ne udaljavati, nikada se od Boga odmarati nego se Bogu približiti”, kazao je.

Usmjerimo prst u sebe

Kaže kako je ovo poziv da mi koji prst volimo usmjeravati u druge, sada prst usmjerimo na sebe. “Pokajmo se za trenutke kada smo propustili učiniti dobro, biti Božji. U ovome vremenu mnoge ponude nas žele odvući od Boga i navući nas na zemaljsko.

Promislimo koji su prioriteti u mom životu, gdje je Bog u mom životu, na kojem mjestu. Jesam li iskreno Božji čovjek, jer svatko će za sebe Bogu dati račun. Biti Božji znači krenuti od svakodnevice, nemojmo biti Božji samo nedjeljom nego svakoga dana. Neka u mom životu ljudi prepoznaju da sam drugačiji, da sam drugačiji od ovoga svijeta i da sam Božji.









Naslonimo se na njega, to je poziv. Ostanimo vjerni svakoga dana, Bog nas želi za suradnike. Zamislite veličinu ovoga poziva, On koji nas je stvorio želi da budemo Njegovi suradnici, želi naš da. Tko je sposoban biti navjestitelj evanđelja, to smo i ti i ja.

Ne boj se, budi prorok, budu Božji, pokaži svima da je Bog živ. Moli i za sebe, puno molimo, ali moramo moliti i za svoj poziv. Budi poslušan, budi vjeran, budi svet. Danas, ne jednoga dana, danas ne netko drugi nego ti”, navodi vlč. Luka u svojoj homiliji.