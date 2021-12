Svećenik upozorava: Obratite se jer najavljeni su potresi koji će potresti cijelu zemaljsku kuglu

Autor: Vjera

Svećenik upozorava da ako se ne obratimo i ne pokajemo bit ćemo suočeni sa strašnim događajima u budućnosti na koje smo upozoreni

“Ispunjenje proročkih najava ovisi o stavovima ljudi. Ako se ljudi pokaju i pomire s Bogom, tada će ta proročanstva postati zastarjela. Međutim, ako ljudi zanemare poziv na obraćenje, morat će konzumirati plodove svojih grešnih izbora. Najveća kazna za grijehe su same posljedice grijeha”, upozorava poljski svećenik Mieczysław Piotrowski, u tekstu pod nazivom: Otvorite svoja srca i molite.

Upozorava na tri opasnosti ljudskom rodu, na koje je Gospa sišla ukazati, a posebno na jednu koju smo pomalo zaboravili; demoralizacija, ateizam i islam. Piotrowski piše: “Ako se u ljudskoj zajednici nakupilo veliko zlo, njegove će posljedice biti strašne. Zato Majka Božja prethodi svojim predviđanjima izjavom: ako se ljudi ne obrate, bit će ratovi, krvavi progoni i potresi. Marija je, objavljujući se u Tre Fontaneu, izjavila da su najveće prijetnje miru: demoralizacija, ateizam i islam . Najavila je krvave događaje ovako: Iznenadna kazna doći će s Istoka. Osvajači će reći da djeluju u Božje ime kako bi pokorili one koje nazivaju “nevjernicima”. To će biti dani patnje i žalosti. Doći će do napada Božjih neprijatelja, potpomognutih lažnim prorocima.”

Katolička Crkva će biti posebno progonjena, ali je sile pakla neće uništiti. Spominjanje jake nacije s Istoka ukazuje na prijetnju islama. Bruno Cornacchiola vidioc ovog čuda je 17. veljače 1999. napisao:

Zašto odgovorni ljudi ne vide prijetnju islamske invazije u Europi? Ne sjećaju se Lepanta? Zaboravili su na opsadu Beča 1683.? Može li se tvrditi da je to mirna invazija, jer u muslimanskim zemljama ne dopuštaju izgradnju crkava i propovijedanje Evanđelja kada ubijaju kršćane i one koji su vjerovali u Krista?

Bruno Cornacchiola imao je mistične vizije pune simboličnih, apokaliptičkih slika. U jednom od njih vidio je kako muslimani okružuju crkve pune ljudi, kako zaključavaju vrata hrama, sipaju benzin s krova i pale zgradu.

U drugoj mističnoj viziji Bruno je vidio užasan progon kršćana zbog njihove vjere u Euharistiju, Bezgrešno začeće i nepogrešivost Pape. Oni koji su se odbili odreći svoje vjere bili su zatvarani, mučeni i ubijani. Mnogi mrtvi su ležali oko crkve svetog Petra i okolnih ulica. Potekli su potoci krvi.

U jednom trenutku Bruno je vidio da svi koji su živi u crkvi Svetog Petra, kleknuli su i počeli moliti krunicu. Tada im se ukazala Marija i rekla: “Imaj vjere, neće te pobijediti.” Dok su se progonitelji pripremali za napad na okupljene, mnoštvo anđela opkolilo je molitve, a ubojice su spustile oružje na zemlju. Mnogi od njih su se uplašili i pobjegli, dok su drugi kleknuli i rekli: “Vaša je vjera stvarna, mi smo povjerovali u Krista.” Kardinali i biskupi su ustali i počeli krstiti klečeće pogane koji su vikali: Živjela Marija, Djevica iz Otkrivenja, koja nam je pokazala Isusa, Spasitelja svijeta.

Tijekom ukazanja 14. kolovoza 1999. Gospa u Tre Fontaneu najavila je snažne potrese koji će potresti cijelu zemaljsku kuglu. Apelirala je da ljudi budu u stanju milosti i posvete njenom srcu, i tada se ne bi morali ničega bojati. Marija je objasnila da su potresi i drugi dramatični događaji poziv na obraćenje. Tijekom jednog od svojih ukazanja Gospa je rekla Cornacchioli da će, ako ne bude obraćenja, izbiti svjetski rat. Bit će to posljedica nagomilanih grijeha u ljudskoj obitelji. Prije svega, Rim treba napasti. Međutim, ovi tragični događaji mogu se zaustaviti ako se ljudi obrate, pokaju i mole. Marija je rekla da je jedino oružje kojim se mogu pobijediti zle sile, vjera u Krista, prebivanje u stanju milosti i posvete, ustrajnost u dobru, ljubav, vjernost Evanđelju, čistoća, poštenje i strpljivost!. – vlč. Mieczysław Piotrowski.

O čudesnom obraćenju velikog neprijatelja Crkve Brune Cornacchiole i nastanku svetišta Tre Fontaneu, čitajte ovdje: BRUNO JE TOLIKO MRZIO CRKVU I SVEĆENIKE DA JE ŽALIO UBITI PAPU Tad mu se ukazala Djevica i rekla…