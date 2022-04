Svećenik tvrdi da je čuo razgovor Djevice i Lucifera na misi: ‘Zapalit će Europu, zapalit će svijet’

Autor: Vjera

Francuski svečenik i prorok u svojoj viziji rata vidio je i Beograd

Pere Lamy (otac John Edward Lamy) 1855-1931 – svećenik je, mistik i utemeljitelj redovničke kongregacije Slugu Isusa i Marije.

Grof Paul Biver bio je vrlo blizak prijatelj Pere Lamyja. Vodio je brojne neformalne intervjue s njim u njegovoj kući nedugo prije njegove smrti 1931. Ovaj sveti svećenik imao je vizije prošlosti i budućnosti, Gospodina našega, Blažene Majke, svetog Josipa, anđela – čak i Lucifera. Osnovao je redovničku kongregaciju Sluga Isusa i Marije, sagradio kapelicu Gospi, brinuo se o nebrojenim ranjenim vojnicima i bolesnicima tijekom Prvog svjetskog rata, nazivan je svećenikom “krpaša” i huligana jer je upravljao Pokretom mladih i brinuo se o bezbrojnim uličarima u Troyesu i La Courneuveu i bio je župnik više od 30 godina. Mnoga postignuća njegova života nevjerojatan su nam dokaz što jedan svećenik može učiniti. Duboke su i prosvjetljujuće njegove izjave o vjerskim temama. Rekao je da je molio krunicu gotovo neprekidno, spavao samo jedan ili dva sata u noći, govorio da može namirisati grijeh čak i kroz miris pokajnika, redovito je razgovara sa svojim anđelom čuvarom, činio čuda i prorokovao.

Djevica Marija i Lucifer na svetoj misi

Jedna od poznatijih vizija je ona Djevice Marije na svetoj misi u Grayu a gdje ju je dopratio Lucifer kao i njihov govor o ratu, najvjerojatnije Drugom svjetskom ratu.

Otac Pere Lamy tako govori: “Tko može opisati slavu? Morate znati što je Božja slava, kada razmišljate o tome što On daje najdražim svojim stvorenjima. Bila je baš kao sunce. Nikad nisam vidio kraj tome suncu. Ona je tako sišla sa stropa, spojenih ruku u molitvu. Nasmiješila se prije nego što je dopustila da joj se čuje glas. Kad je raskrstila ruke, činilo se da se oko Nje nešto vrti.” “Prvo je razmijenila riječ ili dvije s demonom. Tijekom spuštanja, rekla je Luciferu, koji se pojavio iza Nje, ‘Jesi li to ti?’ Lucifer joj je odgovorio; imam dopuštenje od Oca.’ ‘Neka bude.’ odgovorila mu je Presveta Djevica

Zatim, kao da ga je ispitivala: ‘Znaš li ti slušati Oca?’ Nije dao nikakav odgovor, ali se osjećao slomljeno. Slava je nikad nije napustila tijekom cijele mise. Da sam se usudio, pobjegao bih u riznicu, da nisam bio pred oltarom. Kad sam pogledao župnika Violota, stavio je dvije ruke preko lica i svoje lice u knjigu, te se cijelom svojom težinom naslonio na klečalo. Stalno sam govorio: ‘Obranit će me.’ Stajala je uspravno. Bila je srednje visine. Pokretom koji je napravila nastala je mala oluja svjetlucavih šljokica. Njezina se kruna pojavila tek kad je ustala. Stopala su joj bila otprilike visine onih stolica. Ostala je malo iznad zemlje. Desnom rukom mi je vrlo majčinski pokazala: ‘Nastavi’ da mi vrati hrabrost. U sebi sam rekao: ‘Ako si Presveta Djevica, reci mi.’ Rekla je: ‘Ja sam Majka Božja.’ Kad je vrlo nježno rekla: Ja sam Majka Božja, činilo mi se da sam se iznutra rastopio. Nisam više sumnjao u riječ Majke Božje. Vjerovao sam joj.“

Govor o ratu

“Nakon molitve Vjerovanja, govorila je o ratu vrlo tužnim tonovima. ‘Sporo će se rasplamsati. Zapalit će cijelu Europu. Zapalit će svijet. Bit će oko pet milijuna ubijenih, ali (okrećući se prema Luciferu) govori mu: spasit ću mnoge unatoč tebi.’ Zlobnik je rekao: ‘Proći će kroz klanac Vogeza.’ Blažena Djevica, ‘Ne, ne, oni će proći kroz Belgiju.’ Sotona je rekao: ‘ Jednako su krivi s jedne strane kao i s druge.’ Sotona jako dobro razumije krivnju. Blažena Djevica se napola okrenula prema meni a donja polovica crkve ispunila se bijelim oblakom koji se otvorio. Zid je nestao i tada sam tamo vidio grad sa moćnom rijekom. Mislim da je Beograd. Vidio sam slike rata. Imao sam čudan osjećaj. Provela me kroz ogroman krajolik. Dajem vam vrlo nepotpuna objašnjenja, ali ne mogu pronaći riječi za te stvari. Vidio sam ratne brodove s ogromnim lijevcima. Vidio sam krajolike, ali sam se kasnije užasno mučio da ih postavim, a to uopće nije bilo moguće. Vidite velike rijeke, planine, more. Kako ih smjestiti na karte? Nije sve gotovo. Postoje scene koje nisam vidio da se odvijaju. Najbolje za mene je da sada šutim.”

Vizija Isusa/ opis

Pere Lamy vidio je našeg Gospodina u prizorima svoga svetog djetinjstva. Ponekad i u bolovima svoje muke, ali prema našim saznanjima nikada nije detaljno opisao više od dvije vizije Isusa Raspetoga. “Gospodin naš dolazi uglavnom sam, bilo da se pokazuje kako pati, ili je uskrsnuo u slavi, ili da li dijeli, i na neki način slavi misu. Osjećate se maleni, mali, mali.. . a naš Gospodin Sebe čini malim tako da da nas ne uplaši Njegovom veličinom. A pažnja je toliko koncentrirana na Njega da ne misliš ni na što drugo.” “On prati molitve na misi kao da asistira na misi. Dopušta vam da se molite.” “Nestaje na trećoj od posljednje molitve, tako da svećenik može komunicirati.”

“Vrlo rijetko ima oreol; ne biste mogli podnijeti slavu našeg Gospodina. Uglavnom su ispred njega crveni oblaci. Ja ih zovem tom bojom jer ne mogu pronaći pravu riječ. Nisu ni smeđi ni ljubičasti. Pojavljuje se bijela svjetlost , koji se otvara. Onda je On tu, sasvim jednostavan. To je čudesno veličanstvo. Nikad se na to ne navikneš.”

“Kosa našeg Gospodara je tamno kestenjasta. Kosa mu je prilično duga, pada nisko do ramena. Nije jako bradat. Ovdje se razaznaje rascjep na bradi. Brada nije bujna ali je ima. Svjetlije je boje od kose, nije ni crvena ni plava. Kosa mu se ne spušta preko čela. Uši su mu vidljive. Ima jako lijepo lice. Njegov glas je ozbiljan, nije spor, ali mu njegova gravitacija daje određenu sporost.” “Naš Gospodin nije jako visok. Odjeven je u smeđi ogrtač, nije isto kao kapucini, nego kao smeđa ovca. Njegova haljina je smeđa sa širokim rukavima kao naša (rukavi ogrtača), ali u njegovim rukavima vidite bijelo ispod, i ogrtač na ramenima. Haljina je debela, topla. Ima velike nabore.” “Nikad nisam vidio rane na glavi našeg Gospodina, već samo one na nogama i rukama. On mi se pokazuje s rukama i nogama natečenih i s malo mesa otrgnutim na njima. Noge su plavkaste, krvare, a ruke također. Kakva patnja ja… „Često dodirujem njegova stopala, koja su između kaleža i kanona kada stoji uspravno na oltaru za vrijeme mise. Dotičem Njegovu stranu, i osjećam ranu na Njegovoj strani i Njegova rebra kroz Njegov ogrtač, kada podignem Hostiju. Ostajem i prislanjen uz Njega …”

Rekao mi je da rat ima tri uzroka

“Gospodin mi je rekao da rat ima uvijek tri glavna uzroka; Bogohuljenje, nedjeljni rad i skrnavljenje braka.

“Mnogi svećenici, prinoseći svetu žrtvu, ne vode dovoljno računa o tome. Ne razumiju kolika je moć kojom čovjek raspolaže. Kako je žrtva Našeg Gospodina od beskrajne vrijednosti.”

… Izvor za ove informacije knjiga “Pere Lamy” grofa Paula Bivera, koju je s francuskog preveo monsinjor John O’Connor, 1973.