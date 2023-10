Svećenik traži psihološku pomoć nakon onoga što je čuo u ispovijedi: ‘Đavao je pušten na svijet’

Autor: Z. K.

Na temelju onoga što je čuo u ispovjedaonici usred žestokog građanskog rata, katolički svećenik koji služi u problematičnoj jugozapadnoj regiji svoje afričke zemlje kaže da se “Đavao pustio na svijet i nastanio u anglofonom Kamerunu.”

Svećenik, koji je tražio da ostane anoniman iz sigurnosnih razloga, za Crux kaže da separatistički sukob koji potresa dvije regije engleskog govornog područja Kameruna nije samo donio neizrecive poteškoće ljudima, već je prepun užasnih priča o gnusnim zločinima i grijesima, a on je svjedok tih grijeha dok ih sluša u ispovijedi.





“Isuse, Marijo i Josipe, stvari koje sam čuo u ispovjedaonici užasno su me pogodile i sada sam depresivan i očajnički mi treba psihološka pomoć”, rekao je svećenik.

Nova razina grijeha za koje nisam bio spreman

“Posao katoličkog župnika je služiti misu i ispovijedati”, rekao je. “Ovo nije laka stvar jer su svi dobrodošli u ispovjedaonicu, i sve dok je njihova ispovijed prava, moram im dati odrješenje u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

Rekao je da je navikao slušati ispovijedi o grijesima poput ljubomore, mržnje, nasilnog bijesa, krađe, korupcije, nevjere i drugih uobičajenih stvari, ali separatistički sukob došao je zajedno s novim nizom grijeha za koje nikada nije bio spreman.

“Ne razbijam ispovjedni pečat ako spominjem grijehe, ali ne i grešnike”, rekao je svećenik čija se župa nalazi u Ndianu u jugozapadnoj regiji Kameruna, a koji posjećuje i druge misijske postaje u udaljenijim područjima.

Kanibalizam, silovanje

Od 2016. dvije regije Kameruna u kojima se govori engleski jezik pogađaju nasilje usred sukoba koji je izbio kada su učitelji i odvjetnici stupili u štrajk zbog upotrebe francuskog u anglofonim školama i na sudovima. Tvrdolinijaški odgovor vlade doveo je do razvoja separatističkog pokreta, s borcima koji su angažirali vladine vojnike u pokušajima stvaranja nove zemlje koja će se zvati “Ambazonia”.









U tom kontekstu, svećenik je rekao da je čuo nezamislive strahote u ispovjedaonici.

“Netko mi je priznao kanibalizam. Rekao je da je cijena ‘Odeshi moći’, jesti ljudske organe. Možeš li zamisliti? Dok neki ljudi vade organe od umirućih ljudi kako bi spasili živote drugih, mi smo zauzeti njihovim jedenjem.”

Odeshi je izraz na jeziku igbo koji doslovno znači “ne curi”, a koristi se za navodni magični imunitet na ozljede. Zapravo ritual koji izvode neke militantne skupine da bi bili zaštićeni od metaka.

“Ljudi priznaju silovanje i ubojstvo. Drugi je rekao da je ubio djevojku prije nekoliko dana i da se osjeća loše jer je djevojka kći vjeroučitelja iz tog sela. Umro sam iznutra kad mi je to rekao, a umro sam drugi put kad sam izašao iz ispovjedaonice i sjetio se da me pečat sprječava da tom čovjeku ikada kažem da je osoba koja mu je ubila kćer isti onaj mladić koji ga pozdravlja svaki dan dok hoda do i od svojih farmi,” rekao je svećenik.

Svećenik je rekao da se ponekad toliko naljuti da neke ljude poželi otjerati iz ispovjedaonice i uskratiti im odrješenje.









Čovjek u meni je ljut, ali moramo biti poput Krista

“Ali držim se pribranom i obavljam svoju dužnost s ljubavlju i brigom. Možda će se ti ljudi predomisliti”, rekao je.

Ipak, rekao je svećenik, otkrivenja koja je čuo ostavljaju duboke psihološke i duhovne ožiljke.

“Kako silovati maloljetnicu? Kako poliješ starce benzinom i zapališ ih? Priznajem svoj veliki bijes dok izgovaram ove riječi, ali na kraju krajeva, i ja sam čovjek kao i vi”, rekao je.

“Zapravo sam prvo čovjek, a tek onda svećenik. Čovjek u meni je izuzetno ljut”, rekao je svećenik. “Svaki dan se prisjećam užasa oko sebe. Moj Isus na raspelu odmah iza mene na oltaru ima samo jednu nogu jer je druga bila raznesena metkom.”

Borbe u Kamerunu sada su ušle u sedmu godinu i ostavile su najmanje 6000 mrtvih, prema Međunarodnoj kriznoj skupini. Također je prisilio najmanje milijun ljudi da napuste svoje domove, prema UNHCR-u.

Human Rights Watch tvrdi da je sukob obilježen višestrukim kršenjima ljudskih prava, poput izvansudskih pogubljenja, mučenja i proizvoljnog pritvaranja. Obje su strane ciljale civile, uključujući separatističke pobunjenike koji napadaju škole i vladine snage koje pale cijela sela. Upadi naoružanih organizacija iz obližnjih država poput Nigerije učinili su situaciju još problematičnijom.

Svećenik koji je razgovarao s Cruxom rekao je da, iako je traumatiziran onim što čuje u ispovjedaonici, ne može napustiti to područje bez dopuštenja svog biskupa, a u svakom slučaju, svećeništvo je oduvijek bio njegov san.

“Odabrao sam ovaj život kako bih mogao pratiti ljude na njihovom putovanju kroz ovaj svijet”, rekao je.

„Koliko god jaki bili moji osjećaji ljutnje prema tim ljudima, ne mogu ih napustiti jer, kako pjesma kaže, ‘Krist je došao pozvati grešnike, a ne čestite.’ Svi smo pozvani biti poput Krista u svojim životima”, rekao je.