Svećenik Robert ukazao na opasnost: ‘Mnoge obitelji i narodi uništeni su zbog toga’

Autor: Z.K.

Svećenik Robert DeGrandis je član Družbe svetoga Josipa, a od 1979. godine potpuno je posvećen službi u karizmatskim katoličkim zajednicama – točnije službi ozdravljenja. Središnja poruka koju on širi je Božja ljubav i ozdravljajuća snaga opraštanja i tako je dotaknuo tisuće ljudi diljem svijeta, a mnoge i ozdravio, oslobodio – samo po snazi praštanja, piše Vjera.hr.

Godine 2001. ovaj svećenik održao je i seminar u zagrebačkom Domu sportova gdje su sudjelovale tisuće hrvatskih ljudi. Podsjeća nas na jednostavnost poruke Evanđelja: ljubiti i ozdravljati. Ljudi diljem svijeta dotaknuti su porukom koju otac DeGrandis širi putem radija, televizije, seminara i svojih knjiga kojih ima više od 30 prevedenih na 15 svjetskih jezika.

Ovaj svećenik u knjizi Ljubav oprašta tvrdi: ‘Kada prema nekome osjećamo gorčinu, nekoga žalimo toliko da mu ne opraštamo, otvaramo đavlu put u svoj život. Mnoge obitelji, a kamoli cijeli narodi, uništeni su zbog neopraštanja, gorčine, žaljenja i mržnje. Čvrsto sam uvjeren da ti osjećaji podvrgavaju ljude demonskim silama. Vidio sam to i iskusio sam mnogo puta kako djeluju duhovi nepraštanja, duhovi bijesa, duhovi gorčine, duhovi mržnje’, piše otac DeGrandis i dodaje:



Razorene su brojne obitelji

‘Dr. Lorin Swain koji piše o duhovnim uzrocima bolesti također kaže da kada se skrivamo u gorčini, mržnji i neopraštanju, na kraju podležemo fizičkoj bolesti. Ako se ne riješimo tih negativnih osjećaja, ako dopustimo da neopraštanje bude dio nas, onda će to nakon nekog vremena utjecati na naše fizičko stanje, manifestirajući se kao bolest. Ruth Carter Stapleton također tvrdi da je cjelokupno značenje službe unutarnjeg iscjeljivanja povezano s ljudskom otvorenošću za primanje oproštenja i praštanje drugima. Slažem se se s time da kada tražimo oprost i pokažemo ga, time zatvaramo vrata Zlu.”

Dalje upozorava: ‘Svijet oko nas je u nemiru. To je zato što je u srcima ljudi zbrka. Sve što vidite u svijetu oko sebe odraz je onoga što je u srcima ljudi. Ljutnja, tuga i ogorčenost leže u korijenu svih zločina i zvjerstava počinjenih u našim gradovima. Psiholozi i psihijatri koji rade sa zatvorenicima kažu da su uglavnom ispunjeni ljutnjom, najčešće usmjerenom na vlastite roditelje.

Oko 95% osuđenih za zločine dolazi iz razorenih obitelji u kojima su imali razna negativna iskustva. Ljutnja traži oduška i zato se kod njih tako često uočava antisocijalno ponašanje obilježeno brutalnošću prema zatvorenicima. I Francis MacNatt kaže da povjerenje u Duha Svetoga uvelike olakšava proces ozdravljenja; isto vrijedi i za oprost. Kad ljude vodi Duh Sveti, On ih sam osvještava o neodoljivoj potrebi opraštanja drugima, a ujedno im omogućuje da to čine sve potpunije. Duh Sveti je uvijek onaj koji nas poziva na oprost.’



Molite za druge ljude

‘Pozvani smo jedni drugima prenositi Kristovu ljubav. Po sakramentu krizme svaki, baš svaki katolik je ovlašten i dužan biti svjedokom Gospodinove ljubavi; jedan od načina da izvršite ovaj “mandat povjerenja” je moliti se s drugima i za druge. Kada to učinite, kada se otvorite u molitvi s drugim i za druge ljude, tada i vi i on doživljavate iscjeljujuću moć ljubavi’ kaže i daje molitvu po kojoj su ozdravile tisuće ljudi diljem svijeta.









“Gospodine Isuse Kriste, danas te molim da oprostiš svakoj osobi koja me povrijedila u mom životu. Znam da ćeš mi Ti dati snagu da to učinim; hvala ti što me voliš više nego što volim sebe i što želiš moju sreću više nego što je ja želim sebi.

Gospodine Isuse, želim se osloboditi osjećaja žaljenja, gorčine i neopraštanja prema Tebi koji su se javljali u meni kad god sam pomislio da mojoj obitelji šalješ smrt, poteškoće, financijske nevolje, kazne i bolesti.

‘Opraštam sebi sve grijehe’

Gospodine, u ispovijedi sam Ti priznao svoje grijehe, mane i slabosti. Sve što je jako loše u vezi sa mnom i što mislim da je loše – jer ti si mi sve oprostio, opraštam i ja sebi. Sve okultne prakse, seanse, pravljenje horoskopa, proricanje sudbine, bacanje uroka; da sam zlostavljao tvoje ime, da te nisam obožavao, da sam povrijedio svoje roditelje, da sam se napio, drogirao se; Opraštam sebi sve grijehe nečistoće, preljuba, pobačaja, krađa, laži – opraštam sebi danas. Hvala ti Gospodine za tvoju milost u ovom trenutku.”

Dok nastavljaš moliti, oprosti od srca svojoj majci, ocu, braći i sestrama, ženi, mužu, djeci, svoj rodbini, kolegama na poslu, susjedima, svom svećeniku, svim javnim osobama, poslodavcima, učiteljima, prijateljima. Konačno, molite za milost oprosta za onu osobu u svom životu koja vas je najviše povrijedila, koju smatrate svojim najvećim neprijateljem, za koju ste rekli da joj nikada neće oprostiti.

Hvala Ti, Isuse, što sam slobodan od zla neopraštanja. Neka me Tvoj Sveti Duh ispuni svjetlom koje će obasjati sve mračne kutke mog uma. Amen.