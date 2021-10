Svećenik na glavu opsjednutog stavio kamenčić iz Međugorja! Cijeli svijet zna što se dogodilo

Autor: Vjera

Nevjerojatan zapis talijanskog svećenika o kamenju s Podbrda u Međugorju

Zanimljivo svjedočanstvo ispisano je u knjizi „Moje ime je Sotona. Zapisi o egzorcizmima – od Vatikana do Međugorja, izdavačke kuće figulus, svećenika i egzorcista don Ambrigoia Ville o kamenju s Podbrda, mjesta ukazanja Gospe u Međugorju.

„Jedan mi je biskup, koji također prakticira egzorcizme, poklonio dva kamena s Podbrda jer ja ne mogu tamo gore zbog koljena, no on se popeo i donio mi ovo kamenje. U nekim sam prigodama na glavu opsjednutih stavio vrećicu s ovim kamenjem i svaki put ta je gesta izazvala burne reakcije demona koji očajni viču: ‘Ukloni tu zemlju, makni je.’ Ponekad sam pitao: ‘Zašto je moram maknuti?’ I odgovor je bio: ‘Jer je blagoslovljena!’ Ali opsjednute osobe ne znaju što se nalazi u vrećici, ne znaju da je unutra to kamenje i odakle dolazi!“, svjedoči don Ambrogio Villa u spomenutoj knjizi.

Ovaj svećenik sa grupom svojih župljana boravio je u Međugorju. Osim lijepog iskustva hodočašća, posvjedočio je javno i još jedno iskustvo koje je imao u molitvi egzorcizma nad jednom posjednutom osobom. U tijeku molitve, pustio je poznatu pjesmu međugorsku pjesmo: „Gospa majka moja…“ Na to je nečisti duh uzviknuo: „Tamo nema nikoga…“ Don Ambroggio je na to odgovorio: „Budući da si ti duh laži, tamo znači ima nešto!“ Na to demon potpuno mijenja ton govora i kaže: „Ona ljubi svu svoju djecu! Ona plače za svojom djecom!“ I zatim je demon nadodao jednu frazu koju nikako nisam očekivao: „Ono mjesto je naš pakao na zemlji!“

Slično iskustvo imao je i jedan od najpoznatijih vatikanskih egzorcista don Gabriele Amorth tvrdeći da mu je demon sam prisiljen na poslušnost tijekom egzorcizma rekao koliko mrzi Međugorje. Lijek protiv Sotone je u Međugorju: “Međugorje je tvrđava protiv Sotone. Sotona mrzi Međugorje jer; Crkva i danas želi da nam Marija bude znak pouzdane nade i utjehe. … Po Njoj – po Mariji – Krist će paklenoj zmiji satrti glavu’, rekao je Amorth.