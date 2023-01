Svećenik iz Michigana priča kako je završio u paklu! Milijuni su šokirani onim što je vidio, upozorio na jedan grijeh

Autor: Z. K.







Svećenik zajednice iz Michigana izazvao je šok javnosti putem videozapisa na TikTok-u jer je posvjedočio da je umro i otišao u pakao – podijelivši da “to ne bi poželio ni najgorem neprijatelju”.

Svećenik Gerald Johnson dijeli upozorenje rekavši da ga je neopraštanje zapravo poslalo u pakao.

“Vidio sam pravi pakao”, rekao je. “Bio sam tamo i ne bih to poželio ni najgorem neprijatelju. Nije me briga što mi je učinio. Nitko to ne zaslužuje.”





U veljači 2016. glavni pastor Crkve kultura vjere doživio je srčani udar. Umro je i rekao da je njegov duh napustio njegovo fizičko tijelo i da se strmoglavio u središte Zemlje gdje je, kako kaže, pakao.

“Mislio sam da idem prema gore jer sam mislio da sam učinio toliko dobra u ovom životu pokušavajući pomoći tolikim ljudima i donio sam toliko odluka koje su bile božanske odluke, ali za razliku od toga da idem gore, ja sam sišao dole.”

U intervjuu objavljenom na TikTok-u koji sada ima više od 3,5 milijuna pregleda, Johnson objašnjava da je ono što je vidio bilo zastrašujuće. >>>više na vjera.hr