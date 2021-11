Svećenik i egzorcist: Čuo sam Sotonin glas! Ovo napravite da se pripremite za bitku

Autor: Vjera

U ovom životu već počinjemo očitovati raj ili pakao! Ovako se možete zaštititi

“Danas sam bio u prisustvu bijesnog čovjeka koji je vjerovao da ga se maltretira. Bio sam zapanjen ljutnjom i nasiljem u njegovu glasu. Iskrivio je riječi i djela onih oko sebe, a odgovarao je arogancijom i prezirom. Samo što sam ga čuo, osjećao sam se ranjeno.

Prepoznao sam glas. Kada se demoni manifestiraju usred egzorcizma, njihova je prisutnost nepogrešiva. Pogled u njihovim očima je ubojit. Mržnja i arogancija koji dolaze kroz njihov glas su opipljivi. Njihova srca su crnja od svake tame koju poznajemo. Prava ružnoća uzrokovana grijehom, demonskim ili ljudskim, ne može se opisati.

U ovom životu, na temelju naših izbora, već počinjemo očitovati raj ili pakao. Sveta Katarina Sijenska u svom je Dijalogu prenijela da joj je Bog rekao da duše primaju “zaradu” sljedećeg života dok su još na ovoj zemlji. Oni koji čine zlo već doživljavaju “zaradu pakla”, dok sluge Gospodnje “kušaju zalog vječnog života”.

Već u ovom životu počinjemo pjevati pjesmu anđela ili počinjemo bjesniti s demonima upozorio je američki egzorcist Stephen Rosssetti u svom dnevniku. Ovaj svećenik i egzorcist koji neprestano vodi bitku sa zlim duhovima za Aleteiu je odgovorio na pitanje kako se možemo zaštiti i naoružati za duhovnu borbu koja postaje sve očitija u svijetu oko nas.

“Neprestano govorim ljudima: “Uzdajte se u Isusa.” Što duže radim svoj posao, to sam sigurniji. Sotonini sluge su prah u usporedbi s Isusom. Dok mi uvijek prijete – govoreći da će me ubiti ili osakatiti – ne događa mi se ništa što Bog ne dopusti. Ako prakticirate vjeru, zaštićeni ste!

Idite na ispovijed. Kad si zadnji put otišao na ispovijed? Prije nego netko dođe na egzorcizam, inzistiram da ode na ispovijed. Padre Pio kaže da je jedno dobro priznanje grijeha vrijedi mnogih seansi s egzorcistom.

Nadalje, Rossetti napominje: “Ljudi bi se trebali služiti sakramentalima. Koristite svete slike, molite se s njima. Pogledajte slike svetaca; nisu to samo lijepi ukrasi. Prikazi svetaca imaju svetu funkciju; oni se zauzimaju za tebe. Koristite svetu vodu i blagoslovite svoje domove. Kada bacite svetu vodu na neko mjesto, demoni to ne mogu podnijeti. Na primjer, bio sam u sobi opsjednute žene (koja je bila odsutna).Blagoslovio sam sobu i stavio svetu vodu u sobu te blagoslovljenu sol u kutove i blagoslovio je egzorciziranim uljem. Ali ništa se oku nije vidjelo. Sljedećeg dana poslala je poruku s pitanjem jesam li nešto učinio njezinoj sobi. Rekla je da sam je sigurno blagoslovio jer nije mogla podnijeti biti tamo! Ona osobno nije imala pojma da sam to učinio” rekao je.