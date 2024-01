Svećenik govorio da je vidio Gospu na misi, govorila mu je o ratu: ‘Zapalit će Europu, zapalit će svijet’

Autor: Z. K.

Otac Pere Lamy 1855-1931 – svećenik je, mistik i utemeljitelj redovničke kongregacije Slugu Isusa i Marije.

Grof Paul Biver bio je vrlo blizak prijatelj Pere Lamyja. Vodio je brojne neformalne intervjue s njim u njegovoj kući nedugo prije njegove smrti 1931.

Mistik koji je neprekidno molio

Ovaj sveti svećenik svjedočio je da je imao je vizije prošlosti i budućnosti, Gospodina našega, Blažene Majke, svetog Josipa, anđela – čak i Lucifera. Osnovao je redovničku kongregaciju Sluga Isusa i Marije, sagradio kapelicu Gospi, brinuo se o nebrojenim ranjenim vojnicima i bolesnicima tijekom Prvog svjetskog rata, nazivan je svećenikom “krpaša” i huligana jer je upravljao Pokretom mladih i brinuo se o bezbrojnim uličarima u Troyesu i La Courneuveu i bio je župnik više od 30 godina. Mnoga postignuća njegova života nevjerojatan su nam dokaz što jedan svećenik može učiniti. Duboke su i prosvjetljujuće njegove izjave o vjerskim temama. Rekao je da je molio krunicu gotovo neprekidno, spavao samo jedan ili dva sata u noći, govorio da može namirisati grijeh čak i kroz miris pokajnika, redovito je razgovara sa svojim anđelom čuvarom, činio čuda i prorokovao.

Djevica Marija i na svetoj misi

Jedna od poznatijih vizija je ona Djevice Marije na svetoj misi u Grayu, a gdje ju je u stopu pratio Lucifer kao i njihov govor o ratu.

Otac Pere Lamy tako govori:

“Tko može opisati Božju slavu? Morate znati što je Božja slava, kada razmišljate o tome što On daje najdražim svojim stvorenjima. Bila je baš kao sunce. Nikad nisam vidio kraj tome suncu. Ona je tako sišla sa stropa, spojenih ruku u molitvu. Nasmiješila se prije nego što je dopustila da joj se čuje glas. Kad je raskrstila ruke, činilo se da se oko Nje nešto vrti.” “Prvo je razmijenila riječ ili dvije s demonom. Tijekom spuštanja, rekla je Luciferu, koji se pojavio iza Nje, ‘Jesi li to ti?’ Lucifer joj je odgovorio; imam dopuštenje od Oca.’ ‘Neka bude.’ odgovorila mu je Presveta Djevica.

Zatim, kao da ga je ispitivala: ‘Znaš li ti slušati Oca?’ Nije dao nikakav odgovor, ali se osjećao slomljeno. Slava je nikad nije napustila tijekom cijele mise. Da sam se usudio, pobjegao bih u riznicu, da nisam bio pred oltarom. Kad sam pogledao župnika Violota, stavio je dvije ruke preko lica i svoje lice u knjigu, te se cijelom svojom težinom naslonio na klečalo. Stalno sam govorio: ‘Obranit će me.’ Stajala je uspravno. Bila je srednje visine. Pokretom koji je napravila nastala je mala oluja svjetlucavih šljokica. Njezina se kruna pojavila tek kad je ustala. Stopala su joj bila otprilike na visini onih stolica. Ostala je malo iznad zemlje. Desnom rukom mi je vrlo majčinski pokazala: ‘Nastavi’ da mi vrati hrabrost. U sebi sam rekao: ‘Ako si Presveta Djevica, reci mi.’ Rekla je: ‘Ja sam Majka Božja.’ Kad je vrlo nježno rekla: ‘Ja sam Majka Božja, činilo mi se da sam se iznutra rastopio. Nisam više sumnjao u riječ Majke Božje. Vjerovao sam joj.“









Govor o ratu

“Nakon molitve Vjerovanja, govorila je o ratu vrlo tužnim tonovima. ‘Sporo će se rasplamsati. Zapalit će cijelu Europu. Zapalit će svijet. Bit će oko pet milijuna ubijenih, ali (okrećući se prema Luciferu) govori mu: ‘spasit ću mnoge unatoč tebi.’ Zlobnik je rekao: ‘Proći će kroz klanac Vogeza.’ Blažena Djevica, ‘Ne, ne, oni će proći kroz Belgiju.’

Sotona je rekao: ' Jednako su krivi s jedne strane kao i s druge.' Sotona jako dobro razumije krivnju. Blažena Djevica se napola okrenula prema meni, a donja polovica crkve ispunila se bijelim oblakom koji se otvorio. Zid je nestao i tada sam tamo vidio grad sa moćnom rijekom. Mislim da je Beograd. Vidio sam slike rata. Imao sam čudan osjećaj. Provela me kroz ogroman krajolik. Dajem vam vrlo nepotpuna objašnjenja, ali ne mogu pronaći riječi za te stvari. Vidio sam ratne brodove s ogromnim lijevcima. Vidio sam krajolike, ali sam se kasnije užasno mučio da ih postavim, a to uopće nije bilo moguće. Vidite velike rijeke, planine, more. Kako ih smjestiti na karte? Nije sve gotovo. Postoje scene koje nisam vidio da se odvijaju. Najbolje za mene je da sada šutim."