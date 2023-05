‘SVE ZAPOČNI S NJOM I PROBLEMI SE RJEŠAVAJU’: Molitva Mariji stara 1700 godina ima snagu egzorcizma!

Autor: Vjera

Mariju su kršćani kao svoju pomoćnicu i zagovornicu smatrali i zazivali još u 3. stoljeću poslije Krista, a dokaz za to je najstarija kršćanska molitva Djevici Mariji. Naime, 1938. objavljen dio papirusa što ga je 1917. kupila John Ryland Library u Manchesteru. Stručnjaci su utvrdili da je na njemu ispisana molitva koja potječe iz 3. stoljeća. Riječ je o predivnoj molitvi: Pod obranu se tvoju ili lat. (Sub tuum), a koja izražava nevjerojatno povjerenje u Djevicu Mariju kao onu koja rješava, zagovara i pomaže one koji joj se obrate. Molite ovu molitvu zajedno s crkvom na nebu, na zemlji i u čistilištu:

Pod tvoju se obranu utječemo

Sub tuum sveta Bogorodice!

Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi, Djevice slavna i blagoslovljena.

Gospođo naša, Posrednice naša, Zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas Sinu izruči!





Isus: Ta molitva je egzorcizam

Za vrijeme svojih mističnih susreta s Isusom, poljska mističarka Alicja Lenczewska je čula ove riječi: „Susret sa mnom je najvažniji trenutak tvoga dana – njime treba započinjati sve. Tada će biti vremena i mira u srcu. Sve je plod molitve. Kakva molitva, takav život: stanje tvoje duše i tijela i tvoja djela. Sve što god činiš svojim srcem, razumom ili rukama – da bi imalo smisao i vrijednost – mora započeti molitvom i mora završiti molitvom. Koliko si toga dobila od mene za vrijeme molitve, toliko možeš dati – onoga što vrijedi dati – drugomu čovjeku.“ Kada čovjek ne moli tada se „udaljuje od izvora svoga postojanja – bacan je ovamo-onamo i mučen sam od sebe i od drugih, a prije svega od duhovnih sila zla. Iz ruku ne treba ispuštati krunicu i treba mi se klanjati u Presvetom Sakramentu. Ako osjećaš da stižu sotonski napadi, kada te obuzima tama i osjetiš teret na duši, odmah moli Pod obranu se tvoju utječemo, jer je to egzorcizam. Sve započinji molitvom, i nećeš imati problema s vremenom.“

Blagdan Marije pomoćnice

Dana 24. svibnja s radošću slavimo Mariju pomoćnicu kršćana. Sveti Ivan Zlatousti prvi je 345. Mariju nazvao tim imenom. I u Lauretanskim litanijama zazivamo ju kao Pomoćnicu kršćana a taj zaziv je uvršten u litanije poslije pobjede kršćanske vojske nad Turcima 7. listopada 1571, u bitki kod Lepanta. Tada su Turci bili nadmoćniji brojem lađa i vojnika, ali kršćani su se zavjetovali Mariji i uspjeli pobijediti. Poslije te bitke uveden je i blagdan Marije Pobjednice ili Kraljice Presvete Krunice.

Godine 1683. Turci su bili na pragu zauzimanja Beča, ali su kršćani pod vodstvom velikog poljskog kralja Jana Sobjeskoga pobijedili nadmoćnijeg neprijatelja. Na stijegu su imali Marijin lik i geslo: „Naprijed, Bog i Marija su naša zaštita“. U čast te pobjede ustanovljen je blagdan Imena Marijina, 12. rujna.

Francuski vladar Napoleon Bonaparte bio je strah i trepet Europe, a naročiti trn u oku bili su mu Petrovi nasljednici. Osamdesetogodišnjeg papu Pia VI, koji ga je izopćio iz Crkve, bacio je u tamnicu, u kojoj je ostao sve do svoje smrti u francuskom gradu Valenceu, 1799. Zatvorio je 1808. i papu Pia VII, koji se nalazio u njegovom zarobljeništvu 6 godina i mogao se vratiti iz Savone (Ligurija) u Rim tek na današnji dan, 24. svibnja 1814, nakon Napoleonova poraza kod Leipziga. Putem je u znak zahvalnosti posjetio mnoga Marijina svetišta, a posvuda su ga dobrodošlicom dočekivali razdragani vjernici. Papa se uzdao u Marijinu pomoć pa Pomoćnicu kršćana slavimo za uspomenu na svečani povratak Pia VII. iz sužanjstva.