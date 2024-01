Suzana svjedočila o križu koji je nosila: ‘Moja duša razgovarala je sa Stvoriteljem’

Autor: M.B.

Suzana Ereiz svjedočila je o svom križu koji je nosila, a taj križ je bolest, piše Vjera.hr. Njezino svjedočanstvo objavljeno je na Youtube kanalu Eho projekt. “Zovem se Suzana i imam 27 godina, rođena sam u Splitu, a djetinjstvo sam provela u Slavoniji. Trenutno živim i radim u Zagrebu, po zanimanju sam inženjerka građevinarstva.

Razmišljala sam kako bih počela svoje svjedočanstvo, uvijek me živciralo to kako kada ljudi svjedoče kažu dolazim iz tradicionalne katoličke obitelji, pa sam prije desetak dana stala Gospodina pred molitvu i zamolilo da me vrati u taj trenutak kako ću ja započeti ovo svjedočanstvo.

I vratio me u trenutak za koji vjerujemo da se svatko od nas našao. Možda se toga trenutka ne sjećamo, ali naš duh to pamti, to je trenutak začeća. Tako sam se ja vratila u taj trenutak začeća, zašto baš u taj trenutak? Naime, moja mama se u tim trenucima borila sa zdravstvenim problemima i koristila terapiju koja je imala kontracepcijski učinaka i onemogućavala njoj da ostane u drugom stanju.

Teški trenuci

U tim trenucima mojim roditeljima je bilo nemoguće da dobiju dijete, moja mama je došla od liječnika i u suzama rekla tati da je u drugom stanju i pitala što da učini, da zadrži dijete ili da ga ubije i Gospodin je u tom trenutku intervenirao u život moje majke i u moj život i moja mama je mene zadržala i mene rodila. Htjela bih napomenuti da je moj tata u tom trenutak rekao da će ju podržati što god učini.

Bog ima plan i za moj i za tvoj život i s razlogom nas je poslao u ovaj svijet i želio je da jedna obitelj postane bogatija za jednog člana i da dođemo baš u one obitelji u koje smo došli. Poslao nas je na zemlju s razlogom. Nije nam darovao bilo što nego nam je darovao od svog Duha.

Svoje svjedočanstvo bi nastavila sa svojim odrastanjem, svoju vjeru pamtim po zajedničkim misama i tu i tamo se sjećam nekih pobožnosti. Mama nas je vodila na misu jer je tata radio. U doba kada sam počela razmišljati o tradicionalnoj vjeri bila sam pri kraju osnovne škole i tom smo trenutku u obitelji doživjeli jednu tešku situaciju, tata se ozlijedio i prestao je biti radno sposoban, a majka je ostala bez posla, a brat je išao u školu u Zagreb, brat je bio u sjemeništu.









‘Krenula komunicirati s tim glasom’

Svatko od nas je nosio tu težinu koju nije htio pokazati na van. Brat i ja smo se jedne prilike posvađali tko će spavati u kojoj sobi, ja sam odbijala spavati u toj sobi jer sam se strašno bojala mraka, otišla sam spavati u sobu, a u toj sam sobi vidjela sliku Isusa u Getsemanskom vrta u kojem moli. Te noći u snu sam počela komunicirati s nekim glasom, prvih riječi kojih se sjećam iz tog san bile su: Ne boj se, a u tom trenutku kao da je netko neki tepih istresao i sva prašina je izašla na sve strane.

Onda sam krenula komunicirati s tim glasom, odnosno krenula sam sa svojim monologom. Govorila sam kako da se ne bojim, otac je bio bez posla, komplicirano je bilo da otac ode u mirovinu, glas me tu zaustavio i rekao mi da će moj otac dobiti te papire koje dugo čekamo kroz par mjeseci. Pitala sam što će biti s mojoj mamom jer je ona bila jedina radno sposobna osoba u mojoj obitelji.









Glas mi je odgovorio: Kroz mjesec dana će tvoja mama riješiti svoje poslovno pitanje, a onda sam postavila pitanja što će biti s mojim bratom. Onda sam shvatila s kim razgovaram, moja duša koja je u tom trenutku bila puna boli i patnje razgovarala je sa svojim Stvoriteljem i vratila se u trenutak začeća, a ja sam u tom snu pitala za brata, a glas mi je rekao tvoj brat bit će moj sluga, a ja sam tu nastavila, što će biti sa mnom, glas je odgovorio, da ću se upisati u srednju školu, ali da će je završiti u teškim mukama.

Taj san nisam dugo niskim podijelila, sve dok se san nije počeo ostvarivati. Mama je dobila posao, otac je dobio papire koje smo dugo čekali, a tada sam odlučila san podijeliti s obitelji”, ispričala je Suzana. U nastavku je ispričala kako je nosila svoj križ bolesti. Roditeljima je rečeno da će dočekati kraj života njihove kćeri, no Bog je imao drugi plan. Cijelo svjedočanstvo poslušajte u videu.