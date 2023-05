‘SUPRUŽNICI, BUDITE SPREMNI NA MUČENIŠTVO!’ Kardinal Sarah šalje upozorenje: ‘Sotona je udario na obitelj’

Robert Sarah je kardinal Katoličke Crkve, rodom iz Gvineje. Kardinalom ga je proglasio papa Benedikt XVI. 20. studenoga 2010. godine, a papa Franjo ga je 23. studenoga 2014. godine imenovao prefektom Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata. Godine 2021. usred pandemije kardinal Sarah dao je ostavku na tako važno mjesto Kongregacije, i bio je to znakovit potez s obzirom da je riječ o kardinalu koji je bio jedan od rijetkih unutar Crkve koji se glasno suprotstavljao Zlu, ne samo izvan Crkve nego direktno unutar Crkve progovarao o izdaji i služenju zlome. Bio je hrabar u svom poslanju te redovito upozoravao svijet na poganstvo i njegove posljedice.

Kardinal Robert Sarah i dalje se ne ustručava govoriti jasno i ovaj puta reći da je svijet trenutno svjedok ispunjenja proročanstva sestre Lucije, vidjelice iz Fatime, a koja je upozorila da će se “konačna i zadnja bitka između Boga i Sotone voditi na području braka i obitelji”. On naglašava da ishod borbe ovisi o supružnicima.

“Borba supružnika je prsa u prsa” koji se, suočavaju zajedno s Crkvom s “gospodarskim i medijskim silama” i “đavolskim posrednicima”. A to je borba koja je “na život ili na smrt”.





Vizija je to koju je gvinejski kardinal razotkrio u svojoj posljednjoj knjizi “Ljubav u braku” i to je jedna od najborbenijih koje je do sada objavio. U njoj se navodi da je Crkva kroz obitelj “posljednji bedem protiv barbarstva”, unutar koje se vodi žestoka bitka.

Na nešto više od 150 stranica prvi dio knjige opisuje glavna “oružja svjetla” s kojima se supružnici moraju oboružati u “borbi našeg vremena” koja se, prije svega, definira kao duhovna.

Kakva sredstva imaju obitelji da se suoče s Golijatom 21. stoljeća?

Donosimo neke od onih koje je kardinal razotkrio:

1. Žrtva supružnika protiv sila zla

U “hedonističkom kontekstu” u kojem riječ žrtva nije u modi i čak izaziva teror”, Sarah podsjeća obitelji da je ovaj pojam u potpunosti upisan “u duhovnu borbu” koju moraju voditi. Toliko, naglašava on, “da se iznad obveze zaštite i promicanja svetosti bračne veze i života, ova borba protiv sila zla odvija u okviru molitve supružnika, uz post i pokoru.”









U tom smislu Sarah ističe da je u sferi bračnog života moguće govoriti o “duhovnosti utjelovljenja” koja, zajedno s obranom ljudskog života i suosjećanjem, “sačinjava jedno od bitnijih obilježja te specifične svetosti” vjernika laika”. Njihov primjer i borba za svetost braka i svetost svega ljudskoga života, dodaje, “vjernike pretvara u baklje istine pred sadašnjom degradacijom društva”.

2. Bitka… kulturna? Iznad svega, mora biti “duhovna”

Za Saraha, “definitivnu borbu Krista protiv Sotone” danas čine njegovi pokušaji “da uništi brak i obitelj”, koristeći “đavolske posrednike ovoga svijeta”. Među njima posebno spominje “one koji nadahnjuju i izglasavaju nepravedne zakone protivne jedinstvu bračne veze i života”. U ovoj borbi, kaže on, kršćanske obitelji moraju se “naoružati” kako bi “pokazale svoju vjeru usred svijeta”, što nije bez rizika. Tko god to čini, “postaje metom žestokih napada svih vrsta”, za koju kardinal napominje da je to “duhovna borba” koja “samo u Gospodinu ima smisla”. Iz tog razloga, “oružje koje se mora nositi nije od čelika ili željeza”, ali kršćanski parovi koji su voljni voditi ovu borbu “moraju se obući u energiju uskrslog, u oružje Božje”.









3. Polje borbe, “klečati pred Bogom”

U kontinuiranoj analogiji rata, Sarah kaže da su oružje i vojnici svjetla trenutno na “bojnom polju”, koje ona naziva “Božjom pustinjom”. Sarah ističe da potrebni “duhovna volja i energija” pri donošenju odluke da se svjesno “prestane sa svim aktivnostima, uključujući profesionalne aktivnosti, odricanje od slobodnog vremena ili najhitnijih stvari” kako bi se posvetilo vrijeme Bogu.

“Za svakog čovjeka, gledati u Boga, razmišljati o njemu, kleknuti i klanjati mu se neizmjeran je odmor.” Nasuprot tome nalazi se bojno polje “svijeta”, zatrpano potrošnom robom i užicima. Zbog toga, uz molitvu i pokoru, poziva kršćane, posebno one u braku da traže “pravu hranu” na pravom mjestu: “Ona se nalazi u nebu i s neba mora sići k nama.”

4. Slijedite “prave” prve kršćane

Kada Sarah opisuje “nasilnu frontalnu borbu između duha svijeta i Duha Svetoga”, on to na razini obitelji i braka uspoređuje sa situacijom koju su doživjeli prvi kršćani, “kontekst prilično sličan onome što poznajemo danas”. Među nekim zajedničkim osobinama, Sarah govori o “trivijalizaciji preljuba, razvoda, privremene građanske zajednice, nevjere, poligamije, homoseksualnosti i legalizacije ‘gay brakova, pobačaja.”

Ako su protivnici kršćanske obitelji tada bili isti kao sada, Sarah poziva da načini kako se s njima nositi budu isti.

“Tadašnji su kršćani odbili svaki kompromis i ostali vjerni Evanđelju, iako se njihovo svjedočanstvo kosilo s dominantnom kulturom. Čvrstoća njihova primjera, snaga njihove vjere i njihova nepokolebljiva privrženost omogućili su im da budu kvasac u poganskom životu. Tijesto je raslo i, malo po malo, čitavi su se narodi obratili” sve dok nije procvjetala civilizacija obilježena kršćanstvom.

5. Upozorenje protiv prilagođavanja svijetu

Suočeni s njihovim primjerom, Sarah upozorava da su u posljednjem desetljeću “napast prilagodbe dominantnom svijetu ili prilagodba crkvenog nauka svijetu”, stvarna prijetnja koju “šire” neki mediji samodopadnih katolika i koja je zahvatila “određeni broj biskupa”.

Suočeni s tom prilagodbom i prijetnjom predaje, Sarah najavljuje “čas borbe između tame i Svjetla, koje poput baklje prenosi samo i isključivo Crkva i koje nikakva oluja neće moći ugasiti.”

6. Ponudite sve Bogu i budite spremni na profesionalno ili društveno mučeništvo

Sarah se također obraća kršćanskim supružnicima kao “Kristovim svjedocima” kako bi ih podsjetio na njihov poziv da “ostaju vjerni, što god bilo, Kristu i Evanđelju života”. Vjernost koja mora biti usporediva s onom mučeništva, uz novinu da “krvoproliće nije jedini” modalitet.

“Život kršćanskog mučenika je život u kojem je sve ponuđeno Bogu, posebno vlastita stručna sposobnost, navodi, na primjer, one koji rade u zdravstvu i odbijaju pobačaj ili žrtva ugleda”, kako bi obranile vrijednosti o kojima se ne može pregovarati i koje se sada gaze.” Ono kršćansko mučeništvo sadašnjeg svijeta je “život u kojem se svega odriče za ljubav Božju”, naglašava.

“Sve prinijeti Bogu“ važna je značajka mučeništva, koje danas ne mora značiti krvavo mučeništvo, ali može značiti gubitak posla, prijateljstva ili položaja radi ostanka vjernosti Kristu i Evanđelju. Osobito u medicinskom polju, odbijajući sudjelovati u pobačaju ili eutanaziji.

7. Željezna i nepokolebljiva predanost Crkvi

Pod tom vizijom mučeništva i sila svjetla, Sarah naglašava da “nitko ne može ostati ravnodušan” na napade na obitelj i poruku Evanđelja. Tako on, primjerice, ističe da je “zaštita embrija uvjet za borbu protiv civilizacije barbarstva i osiguranje budućnosti našeg čovječanstva”, ali ne i jedini: “Potičem vas da slijedite nepokolebljivu crtu Crkve, obranu dostojanstva ljudske osobe. Suprotstavite se lažnom i skandaloznom homoseksualnom braku, onim zastranjenjima koja su medicinski potpomognuta oplodnja i surogat majčinstvo. Borite se energično protiv apsolutno varljive i smrtonosne teorije o spolu.”

8. Gradite neosvojivu tvrđavu ljubavi i molitve supružnika

Suočeni s tim prijetnjama, kršćanska obitelj može se obraniti onim što Sarah naziva “neosvojivom tvrđavom”,” ljubavlju supružnika koji svakodnevno mole zajedno”.

„Dobro ju je pojačati, ali nije uvijek jasno kako moliti i prije svega što reći“, objašnjava kardinal, koji posljednja dva dijela svoje knjige posvećuje izradi tjednog plana za praksu bračne molitve, pa čak i radionicu o “vremenu slušanja” između supružnika.

“Domovi supružnika koji su bračnu molitvu stavili u središte svojih života doživjeli su izvanrednu obnovu koja, u nekim slučajevima, graniči s čudesima. Međutim, molitva ne može biti neredovita, dan da, dan ne, mjesec da, mjesec ne. Pozvani smo je integrirati u svakodnevni život kao susret zajedništva dvoje pod Božjim pogledom. Nekoliko minuta za vječnost ljubavi”, zaključuje.