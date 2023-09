Strašna proročanstva: ‘Gospa je sjela i plakala, upozorila na glad i potrese’

Dana 19. rujna 1846., jugoistočno od Francuske, na planinskim pašnjacima malog sela La Salette, Djevica Marija ukazuje se dvoje djece koja su došla ondje napasati svoje krave: Mélanie Calvat (14 godina) i Maximin Giraud (11 godina).

Bogorodica plače, sjedi na velikom kamenu. Odjevena je kao seoske žene: haljina do nogu, na ramenima marama, na glavi pokrivalo, oko struka pregača. Pokrivalo za glavu, šal i noge ukrašeni su vijencima od ruža. U blizini ruža na šalu, teški lanac. Bogorodica na prsima nosi raspelo sa obje strane po jedna kliješta i čekić. Svjetlosna aureola izvire iz raspela.

Što je Djevica rekla Mélanie i Maximinu

Tada Djevica ustaje i povjerava malim pastirima poruku koju moli da je “prenesu cijelom njezinom narodu”. Ona upozorava na grijehe koje ljudi čine, najavljujući pakao za one koji ustraju u takvim ponašanjima, i oprost za one koji se obrate:





“Istupite, djeco moja, ne bojte se: ovdje sam da vam kažem veliku vijest. Ako se moj narod ne pokori, prisiljena sam pustiti ruku svoga Sina. Toliko je teška da je više ne mogu držati.”

„Oni koji voze kola ne znaju psovati a da ne spomenu ime moga Sina! To su dvije stvari koje toliko opterećuju ruku moga Sina. Ako se žetva pokvari, to je samo zbog vas ljudi.”

“Pokazala sam ti to prošle godine kod krumpira: nisi se obazirao na to; naprotiv, kada ste ih našli pokvarene, zakleli ste se, spomenuli ste ime moga Sina. Nastavit će trunuti i do Božića ih više neće biti.”

Zatim nastavlja govoriti:

“Ako imaš pšenicu, ne smiješ je sijati. Što god posiješ, zvijeri će to pojesti, a što god dođe, pretvorit će se u prah kad ga mlatiš. Doći će velika glad; Prije nego što dođe glad, djeca ispod 7 godina će trpjeti tremor i umrijeti na rukama ljudi koji ih drže, ostali će činiti pokoru kroz glad. Orašasti plodovi će se pokvariti, a grožđe će istrunuti.”

“Ako se obrate, kamenje i stijene će se pretvoriti u gomile pšenice, a krumpir će biti posijan na zemlju. Molite li dobro, djeco moja?”









Djevica tada povjerava tajne svakom djetetu prije nego što nestane na nebu.

Proročanstvo koje se obistinilo

Djevica u svojoj poruci govori o proročanstvu koje je dala i koje se doista obistinilo. Godinu prije, 1845., podsjetila je djecu, krumpiri su se pokvarili i nastavit će truliti do te mjere da ga neće imati za Božić. Ista stvar za pšenicu i grožđe. Upozorila ih je na veliku glad koja dolazi. Godine 1845. gljiva, Phytophthora infestans, doista je počela uništavati usjeve krumpira, glavnu hranu stanovništva.

Sve uništeno

Sljedeće godine, odnosno godine ukazanja Djevice, seljaci su posijali zaraženo sjeme i cijela je žetva nestala u dimu. Fenomen je pogodio Francusku, ali i cijelu Europu na noge. Uzroci ove epidemije još se proučavaju. Početkom 2000-ih, istraživači s Državnog sveučilišta Sjeverne Karoline podvrgli su određene listove krumpira DNK analizi. Na tim biljkama koje su svjedočile gladi i koje su bile stare više od 150 godina, otkrili su da je Phytophthora infestans koja je zarazila cijelu Europu bila drugačije vrste od onih koje su se prije smatrale odgovornima.









Nadalje, kao što je Djevica predvidjela, grožđe je doživjelo istu sudbinu 1846. Talijanski povjesničar i novinar Vittorio Messori zaključio je o ovoj temi: „Otišao sam proučavati što se dogodilo s grožđem u Francuskoj nakon 1846. i otkrio sam nevjerojatne stvari. Godinu dana nakon ukazanja pojavila se parazitska gljivica koja napada grožđe, uzrokujući bolest zvanu “oidij”. Bolest vinove loze nikad prije viđena u Francuskoj.

Istraga i tajne

Dana 7. srpnja 1847., biskup Grenoblea, mons. Philibert de Bruillard, zamolio je kanonike Pierre-Josepha Rousselota i Andréa Berthiera, obojicu profesore na velikom sjemeništu, da provedu detaljnu istragu o ukazanju i sačine potpuno izvješće. Istraga je završila 15. listopada 1847. Sljedećeg mjeseca biskup je dostavio rezultate istražnoj komisiji od šesnaest stručnjaka, pod vodstvom dijecezanskog biskupa. Izvješće je odobreno uz samo jedno suprotno mišljenje. Ali biskup je oklijevao dati službeno odobrenje, jer je kardinal Louis-Jacques-Maurice de Bonald, nadbiskup Lyona, koji je bio sufragan biskupije Grenoble, sumnjao.

Kardinal de Bonald ne vjeruje u autentičnost ukazanja i sumnja na prijevaru. Zatim traži od djece da mu otkriju tajne, navodeći ih da vjeruju da ima poseban mandat od Pape. Djeca prihvaćaju. 2. i 6. srpnja oboje su napisali izvještaj o ukazanju i tajnama koje im je Djevica Marija povjerila. Tekst je dan papi Piju IX. 18. srpnja 1851. Dana 19. rujna 1851., na petu godišnjicu ukazanja, uz odobrenje Vatikana, biskup Grenoblea objavio je svoj doktrinarni dekret koji je odobrio ukazanja Gospe La Salette.

Međutim tajne, zbog svog katastrofičnog tona završile su u brojnim prijeporima. Pojavile su se i dvije verzije tajni jedna katastrofičnija od druge. Zbog silnih udara i prijepora oko tajni, one su s vremenom zaboravljene.

Melanijina verzija

O tom misterioznom dokumentu više nitko ništa nije čuo. Sve dok francuski istraživač, pater Michel Corteville, 2. listopada 1999. nije slučajno naišao na ove tekstove, tražeći u arhivu Kongregacije doktrine vjere. Evo što kaže Mélanieina “prva” verzija, ona koju je napisala 1851.:

“Melanie, reći ću ti nešto što nikome nećeš reći. Došlo je vrijeme Božjeg gnjeva (…). Ako se lice zemlje ne promijeni, Bog će se osvetiti nezahvalnim ljudima i robovima đavla. Moj sin će osloboditi svoju moć.

Pariz, ovaj grad umrljan svim vrstama zločina, neizbježno će propasti. Marseille će biti uništen za kratko vrijeme. Kada se ove stvari dogode, na zemlji će biti potpuni nered. Svijet će se prepustiti svojim bezbožnim strastima.

Papa će biti progonjen sa svih strana: pucat će na njega, htjet će ga ubiti, ali neće moći ništa učiniti, Božji će namjesnik i ovaj put trijumfirati. Svećenici i časne sestre, i istinske sluge moga Sina bit će progonjeni, a mnogi će umrijeti za vjeru Isusa Krista. Istovremeno će zavladati glad. Nakon što se sve ovo dogodi, mnogi će ljudi prepoznati Božju ruku nad sobom, obratiti se i činiti pokoru za svoje grijehe.

Veliki kralj će se popeti na prijestolje i vladat će nekoliko godina. Religija će ponovno procvjetati i proširiti se zemljom i plodnost će biti velika, svijet, zadovoljan što mu ništa ne nedostaje, ponovno će započeti svoje nerede, napustiti Boga i prepustiti se svojim zločinačkim strastima.

Među službenicima Božjim i supružnicima Isusa Krista, ima nekih koji će se predati neredu, a to će biti najstrašnija stvar. Napokon će na zemlji zavladati pakao. Bit će tada da će se Antikrist roditi od redovnice: ali jao njoj! Mnogi će mu ljudi povjerovati, jer će reći da je došao s neba, jao onima koji mu vjeruju! Vrijeme nije daleko.

(Mélanie Matthieu, pastirica La Salette. Grenoble, 6. srpnja 1851.)

Maksiminova verzija

Maximinova verzija objavljena je iste godine:

"Dana 19. rujna 1846. vidjeli smo prekrasnu Gospođu. Ovako mi je ta Gospođa rekla: Ako moj narod nastavi,