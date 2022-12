Strah od smrti, Hitler, depresija: 10 neobjavljenih pozadinskih priča koje je ispričao sam papa Benedikt

Autor: Vjera

Peter Seewald to prepričava u “Posljednjim razgovorima” svojevrsnom autobiografskom intervjuu s papom emeritusom, koji počinje neobjavljenim ispovijestima. Među njima smo prikupili deset malo poznatih, ali vrlo zanimljivih pozadina Ratzingerova života.

1) Molitve koje voli

Papa emeritus preferira nekoliko molitvi. Onu svetog Ignacija: “Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu”. Zatim jednu od sv. Franje Ksaverskog: “Volim te ne zato što mi možeš dati nebo ili me osuditi na pakao, nego zato što si ti moj Bog. Volim te jer si ti ti”. Ili onu svetog Nikole iz Flue: “Uzmite me takvog kakav jesam…”. A posebno voli zajedničku molitvu svetog Petra Kanizija koja datira još iz 16. stoljeća.





Omiljeno mjesto za duhovne milosti je za Ratzingera, Altötting, u Njemačkoj, sa svojim drevnim marijanskim svetištem.

2) Strah od smrti

Benedikt XVI. odgovara i na pitanje o strahu od smrti. I on to iskreno čini: “Taj strah postoji. Prvo, postoji strah da nećete biti teret drugima zbog dugotrajne invalidnosti. Tada, čak i uz svo povjerenje koje imam u činjenicu da me dobri Gospodin ne može napustiti, što je bliži trenutak kad vidim njegovo lice, to je jača percepcija koliko je pogrešnih stvari učinjeno. Stoga se “osjećamo pritisnuto težinom krivnje, iako naravno temeljno povjerenje nikada ne iznevjeri”. Uvijek postoji težina “da nisi učinio dovoljno za druge, da nisi dobro postupao s njima”. Kad budem pred Gospodinom, “molit ću te da budeš popustljiv prema mojoj bijedi”, vjerujući da sam “stigao kući”.

3) Niti depresija, niti zavjera

Papina ostavka imala je nezapamćen utjecaj. “Nisam to tako zamišljao do tog trenutka,” povjerava Ratzinger. Odluka je došla tijekom praznika 2012. Shvatio je da nije u mogućnosti voditi Svjetski dan mladih u Riju 2013. zbog fizičkih problema. “Nisam bio depresivan, ali se nisam osjećao baš dobro. Izmorio me put u Meksiko i Kubu. Čak mi je i liječnik rekao da nikad više ne smijem prijeći Atlantik.

Niti ga je skandal Vatileaks natjerao da razmisli o ostavci. Bez ucjena i bez zavjere: “Sve su to gluposti, nitko me nije pokušao ucijeniti, ne bih to ni dopustio. A nije istina ni da sam se razočarao ili nešto slično.”









4) Prvo nesiguran, a onda sretan zbog pape Franje

Je li se Benedikt radovao trenutku izbora pape Franje ? “Kada sam čuo ime, prvo nisam bio siguran. Ali kad sam vidio kako s jedne strane govori Bogu, a s druge ljudima, bio sam zaista sretan. Jako sretan”.

Dva vrlo različita pape. “Svatko ima svoj temperament. Jedan možda malo rezerviran, drugi malo dinamičniji nego što je zamišljao. Ali smatram pozitivnim – podvlači Ratzinger – to što je tako izravan s drugima”. Njegov način na koji radi “sviđa mi se”. S njim je “nova svježina unutar Crkve, nova vedrina, nova karizma koja je upućena ljudima”.









5) Genijalac u školi

Čudo od djeteta. Mali fenomen među školskim klupama. Ratzinger se isticao svojim školskim vještinama. Bio je krhak, vitak, loš u sportu, ali nije imao konkurencije u proučavanju znanosti i književnih disciplina. Zvali su ga “Hacki”. “Posebno sam volio grčki i latinski, a također sam dobro naučio hebrejski”. U dobi od 14 godina već je prevodio crkvene tekstove s grčkog i latinskog jezika. “Ali učinio sam to više iz zabave, naravno.”

6) Hitler i obitelj Ratzinger

Stric Benedikta XVI., Alois, bio je svećenik koji je otvoreno bio protiv Hitlerova režima . “Bilo nam je jasno da bi religiozan čovjek trebao biti antirasist. A otac nam je bio u tolikoj mjeri da nitko nije mogao zamisliti da se netko u našoj obitelji može boriti u korist režima. Teta Theres – prisjeća se – jedna od sestara mog oca, bila je posebno glasna antirasistkinja. U Osterhofenu su imali kuću s nešto zemlje, koja se nalazila blizu željezničke pruge. Jednom kad je prošao vlak natovaren nacističkim ličnostima, nadurila se. Jako su se naljutili, ali od vlaka u hodu nisu mogli ništa». “Moj otac – naglašava papa emeritus – uvijek je Hitlera definirao kao zločinca”.

7) Od dezertera do zarobljenika

Postoji jedna neviđena epizoda u Ratzingerovom životu koja se odvija tijekom Drugog svjetskog rata. Dana 10. rujna 1944. Reich ga je opozvao u Gradišće, blizu Bratislave. Njegov je posao bio pomoći u izgradnji jugoistočnog zida. Zatim je prošao vojnu obuku, ali je zbog infekcije prsta bio oslobođen vojne službe.

Tada je budući papa rekao da se kući vratio “s takvom lakoćom” i da je s radošću primljen u obitelj. Kao bivšeg vojnika Reicha zarobili su ga Amerikanci prije kraja rata. U tom razdoblju sazrijevala je ideja o pozivu. Kad je pušten, priznao je majci. “Bojao se jer je znao da stvari mogu poći po zlu”.

8) Prve duhovne vježbe

Godine 1946. upisuje se u teološku školu u Freisingu. Ratzinger izvodi prve duhovne vježbe u svom životu. “Bile su posebno uzbudljive. Oni koji su prethodili dijagonali i svećeničkom ređenju dirnuli su me u dubinu duše. Osobito su na njega dojmljive one izvjesnog oca Swobode, bečkog kamilijana, koji ih je “propovijedao sa svježinom, snagom i odlučnošću”.

A onda “smo ih napravili i s Hugom Rahnerom (bratom teologa Karla ed.). Moram reći da su bil3 pomalo depresivne. Za njega je vjera bila težak posao.”

9) Omiljeni slikari i glazbenici

Zaljubljenik u umjetnost, Ratzingeru su najdraži slikari nizozemski i bavarski barokni umjetnici. Posebno Rembrandt i Vermeer. Mozart i Bach su mu dva omiljena skladatelja. Od Mozartu “jako volim kvintet za klarinet, zatim naravno Krunidbenu misu i posebno Requiem, prvi koncert koji sam čuo u Salzburgu”. Kod Bacha “iznad svega Misa u h-molu. Za Božić sam zamolio brata za novu snimku. Onda očito Muka po Mateju”.

10) Teolog koji je najviše “obilježio” Benedikta XVI

U Münchenu, čitamo u knjizi intervjua Benedikta XVI., postojao je učitelj koji je nadahnuo Ratzingera: temeljni teolog Gottlieb Söhngen . „Bio sam osvojen od njegove prve lekcije. Nije se zadovoljio predstavljajući nam grandioznu samodostatnu akademsku konstrukciju, već se pitao: kako stvari zapravo stoje? Da li me se ova tema tiče? I to je ono što me pogodilo.”

Söhngen je bio “pravi majstor teologije” pape emeritusa. “On je bio svjetionik, osoba koja me se najviše dojmila, s kojom sam se najbolje slagao i zahvaljujući kojoj sam shvatio što je teologija”.