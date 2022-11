Stotine mladih na svetoj misi pokazali da svetost pobjeđuje: ‘Umjesto bundeva, svijetu pokazuju srca ispunjena ljubavlju Božjom!’

Autor: Vjera

"Svi ljudi se rađaju kao originali, ali mnogi umru kao kopije"

“Svi ljudi se rađaju kao originali, ali mnogi umru kao kopije”, citirao je bl. Carla Acutisa, fra Zvonimir Pervan i dodao kako je time istaknuo “potrebu da živimo kršćanski poziv autentično i ostvarujemo svetost na jedinstven način – svetost koju zahtijeva trenutak našega vremena! Kako je lijepo vidjeti mnogo mladih koji žele i trude se živjeti svetost i koji umjesto pokazivanja bundeva, svijetu pokazuju srca ispunjena ljubavlju Božjom, dodao je stotinama mladih ljudi koji su se uoči svetkovine Svih svetih okupili na tradicionalnom Holywinu diljem Hrvatske, a koji je u Zagrebu ove godine započeo misnim slavljem u Bazilici sv. Antuna Padovanskoga na zagrebačkom Svetom Duhu.

Euharistijsko slavlje predvodio je dehonijanac p. Marko Šop u koncelebraciji s povjerenikom za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije vlč. Kristijanom Tušekom; župnim vikarom Župe sv. Antuna Padovanskoga fra Zvonimirom Pervanom, OFM Conv.; župnim vikarom Župe BDM Žalosne u Španskom vlč. Lukom Tufekovićem; župnim vikarom Župe sv. Nikole Tavelića u Kustošiji vlč. Višeslavom Foretićem; župnim vikarom Župe sv. Josipa na Trešnjevci vlč. Matom Cikojom te župnim vikarom Župe sv. Pavla apostola u Retkovcu vlč. Filipom Šešekom.

P. Marko Šop istaknuo je u homiliji kako smisao naše vjere nije ne sagriješiti, već odgovoriti na Isusov poziv – doći k Njemu i upoznati njegovo Srce. “Isus je došao uništiti prokletstvo grijeha, a ne da nas taj grijeh baca u pakao.” Naglasio je kako čežnja Srca Isusova toliko velika “da nas privuče bliže k sebi, da osjetimo toplinu Njegova Srca, da se ugrijemo i da čujemo kako to Srce kuca, da uskladimo svoje srce s tim otkucajima Srca i da u njegovoj blizini nema straha.”





Propovjednik je kazao kako je sv. Margareti Mariji Alacoque Isus objavio to Srce. “Prije ulaska u samostan imala je čudne pobožnosti, no Bog joj je pokazao pravi put.” Naglasio je kako je taj put k svetosti vrlo važan te se na njemu pitamo “Gdje me Isus treba?” Dodao je kako treba “pokušati s Njime zajedno otkrivati Njega, a On će mi otkriti kakav sam, kakve talente i vrline imam, na što me sve poziva.”

P. Šop istaknuo je kako je pobožnost prvih petaka Srcu Isusovom Isusova škola u kojoj nas “želi naučiti da se barem jednom mjesečno ispovjedimo i da idemo na pričest, da ga primamo u svoje srce, da neprestano hranimo naša srca koja su gladna i žedna Boga.”

Na kraju svete mise povjerenik za pastoral mladih vlč. Kristijan Tušek kazao da budemo svetost koju Isus želi vidjeti u svijetu, da svetost pobijedi u našim životima, u našim obiteljima i zajednicama u kojim djelujemo. Povjerenik je zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji Holywina i predslavitelju p. Marku Šopu. Misno slavlje pjesmom je animirao Nadbiskupijski zbor mladih.

U prepunoj Velikoj dvorani Hrvatskog katoličkog sveučilišta nakon svete mise uslijedila je predstava o životu sv. Margarete Marije Alacoque, velike štovateljice i glasnice Srca Isusova, naslovljena “Volite ljubav, ali volite ju savršeno i predano.”

Ponovljena izvedba predstave održat će se u utorak 1. studenog, na svetkovinu Svih svetih, na istome mjestu, a ulaznice, po cijeni od 25 kuna, mogu se kupiti na ulazu u dvoranu.