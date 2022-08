Što se sada događa sa čovječanstvom? Pročitajte moćno proroštvo Davida Wilkersona: ‘Pripremite se, Krist dolazi’

Autor: Vjera

Kad je Noa prorokovao da dolazi veliko uništenje, njegova ga je generacija ismijala

Aktualnije je nego ikad proroštvo Davida Wilkersona, pokojnog američkog pastora koji je cijeli svoj život posvetio izbavljanju mladih iz pakla droge i prostitucije.Ako niste primjetili upravo ove dvije riječi: mir i sigurnost – glavna su mantra političke vrhuške danas, dok istovremeno svijet tone do nesagledivih dubina. Nije li to znakovito?

“Dok ljudi budu govorili: ‘Mir i sigurnost’, baš tada će se iznenada na njih oboriti propast kao porođajna bol na trudnu ženu, i nipošto joj neće umaći. Ali vi, braćo, niste u tami da bi vas onaj dan mogao iznenaditi kao lopov” (1 Sol 5,3-4). Svijet je upravo u takvom nemiru da se ljudi pitaju: “Vidimo li završetak povijesti? Idemo li prema nuklearnom holokaustu? Raspada li se svijet i izmiče kontroli?” Suočavamo se sa strašnom istinom: za napetost između nekih nacija više se ne može naći rješenja. Postoje pokazatelji koji govore da više nema diplomatskih rješenja. Dok Amerika daje smione izjave i šalje upozorenja, sve to pada na gluhe uši. Primjerice, naša se zemlja zalagala da će braniti Japan ako ga Sjeverna Koreja napadne. Naši su vođe prijetili da će upotrijebiti “svu moć i silu da joj vrate milo za drago”. To bi značilo nuklearno uništenje Sjeverne Koreje.

Sad razumijemo što je Isus mislio kad je dao ovo upozorenje: “…na zemlji će narodi biti u tjeskobi i neizvjesnosti zbog huke morskih valova. Ljudi će umirati od straha u očekivanju onoga što će zadesiti svijet, jer zviježđa nebeska će se uzdrmati” (Lk 21,25-26). Kad je Isus dao ovo upozorenje, dodao je i ovu izjavu: “Tada će vidjeti Sina Čovječjega gdje dolazi na oblaku s velikom moći i slavom. Kada to počne bivati, uspravite se i podignite glave, jer je blizu vaše oslobođenje” (Lk 21,27-28). Uvjeren sam da sve strašne stvari koje sada vidimo da dolaze na zemlju: uragani, tsunamiji, potresi, drastične promjene vremena, terorizam, nuklearne prijetnje, ratovi i glasine o ratovima, sve to ima veze s Kristovim dolaskom. Iznad svih ratnih oblaka koji se skupljaju, iznad guste tame koja se spušta na zemlju, na nebu se oblikuje jedan oblak. I ubrzo jednoga dana, Krist će ući u taj oblak i objaviti se čitavom svijetu. “…kad vidite da to biva, znajte da je blizu kraljevstvo Božje” (Lk 21,31).





Prva je crkva tražila apostala Pavla da više piše o tom vremenu

Kad su kršćani u Pavlovo vrijeme osjetili da se približava uništenje Jeruzalema, željeli su više znati o proročkim događanjima. Uplašili su se priča o okrutnosti vojske koja je mnoge odvela u ropstvo. To je bio razlog zašto su osjećali da se približavaju pogibeljna vremena. >>>više na vjera.hr