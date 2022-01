‘Spuštaju vračarije na gledatelje, pazite što vam gledaju djeca’: Bivša okultistica upozorila na opasnost

Autor: Vjera

Ljudi taj film gledaju u svom domu, upozorila je

Kada je Jenny Weaver gledala film pod nazivom The Craft o skupini tinejdžerskih vještica, nije puno razmišljala o tome. Ubrzo je počela slijediti neke od okultnih praksi izloženih u filmu.

“Ono što je započelo kao nešto nevino gdje se samo povezujem s energijom i svemirom i vibracijama i svim ovim nevinim stvarima koje vidimo, odvelo me na put mračnog očaja”, rekla je Weaver za CBN News.

“U jednom trenutku osjećala sam da živim u ukletoj kući”, nastavila je Weaver. “Čula sam grebanje po zidovima tik do sebe. Osjetila bih prisutnost pored sebe i bila užasnuta da je netko ovdje u sobi sa mnom. Uvijek sam se osjećala kao da me promatraju. Bilo je psihotično i počela sam uživati drogu da se toga riješim. . Na kraju sam bila beskućnik i drogirana, u zatvoru i izvan njega. Devet godina svog života bila sam zarobljena na mračnim mjestima.”

Jenny je jedne noći dok je bila u zatvoru prošaputala molitvu i predala svoj život Isusu Kristu. Danas služi kao voditeljica bogoslužja u crkvi We Are Nations u Orlandu.

Weaver upozorava vjernike da budu na oprezu jer su vještičarenje i okultizam u porastu. Na to upozorava i Katoličko udruženje svećenika egzorcista.

‘Mislim da su mediji dobro obavili posao gurajući nešto do točke u kojoj je to sada normalizirano, rekla je. Već u dječjoj dobi imamo emisije koje promiču vještičarenje i čarobnjaštvo. U redu nam je da dječaci i djevojčice s nama izgovaraju ove čarolije. I to je rađireno u tolikim razmjerima da se vještičarenje promovira i djeci predškolskog uzrasta, da ulazi u srca i umove ljudi ljudi, uključujući ljude u crkvi”, rekla je Weaver.

Dodala je: ‘Ako ljudi nisu stvarno povezani s Gospodinom i ne razumiju, lako se zavaravaju. A Biblija govori da će i sami izabrani bit će zavedeni. Ljudi masovno idu na sasvim drugi izvor To je ono što oni žele. Žele iscjeljujući kristal jer ne razumiju da je Isus iscjelitelj i ne postoji drugi izvor na koji trebate ići osim kroz Isusa. Weaver je rekla da je šokirana koliko su te mračne prakse postale raširene i prihvaćene, čak i unutar crkve.

“Vidim da postaje vrlo trendi biti na Tik Toku i sličnim stvarima’, objasnila je. ‘Postoji čitava generacija ljudi koje neprijatelj uspavljuje i jednostavno je stvarno vrijeme da crkva, oglasi uzbunu i kaže NE, moramo se probuditi i mi moramo reći da ovo nije u redu. Ovo nije za moj dom, ne za moju djecu.”









Weaver ističe da je film koji ju je uveo u mračnu stranu redizajniran 2020. godine.

‘Oni su redizajnirali film i pozvali su prave vještice na set. Prije nego što bi napravili scenu u kojoj bi bacili čini pozvali su glumice da uđu u krug s njima dok su vještice puštale čarolije nad sudionike i gledatelje preko scene’, rekla je Weaver. ‘Ljudi taj film gledaju u svom domu i to je zabava za cijelu obitelj. To gledaju djeca. Stoga pazite što ulazi u vaš dom.’ Upozorila je i da to nije jedini film s okultnom pozadinom.

Također je istaknula druge popularne predmete povezane s okultizmom.

‘Imamo kristale koji iscjeljuju’, rekao je Weaver. ‘Vidiš ljude koji nose ove ogrlice s trećim okom. Vidiš ljude koji svoju energiju kanaliziraju u čakre. I ljude koji komuniciraju s precima i dozivaju duhove svojih predaka da im daju moć. Ne govorim samo o svijetu. Ja govorim i o kršćanima koji rade te stvari.’









Dalje je rekla: ‘Išla sam u jednu trgovinu, to je vrlo popularna trgovina, i čak mi je mrsko reći njihovo ime. I jednostavno sam bila oduševljena što nude stvarne knjige o vještičarstvu. Ovdje možete i napraviti tu čaroliju. To je cijeli komplet usluga. Prodaju ga kao da je to praznični komplet koji biste nekome kupili za Božić.’

‘I tako, malim koracima vještičarenje je postalo mainstream. Jednostavno osjećam da crkva treba biti svjesna. Da treba reagirati jer toliko je toga. Biblija kaže da se treba kloniti stvari tame, da ih treba razotkriti, a ne sudjelovati u njima’, upozorila je Weaver.