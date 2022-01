Spremite si poseban zaziv koji Isus ne može odbiti: Svetac svjedoči o moći ove molitve

Autor: Vjera

Sam Isus je rekao po ovom kratkom zazivu sve što molimo bude uslišano

Sv. Ivan Marija Vianney, poznatiji kao župnik Arški, često je govorio: “Djeco moja dobro upamtite; po ovoj molitvi toliko sam Milosti dobio, kada god bi je molio Mariji Majci Isusovoj, uvijek sam bio uslišan!”

Molitva Marijine boli

Marijo Majko Kristova i predobra Majko moja po Tvojim preteškim bolima i patnjama koje si pretrpjela pod Križem kod Muke Tvoga Božanskog Sina, molim te prikaži Presveto Tijelo našeg Božanskog Spasitelja s Njegovim Ranama sjedinjenu sa svojim bolima i suzama Nebeskome Ocu za spasenje duša i za uslišanje ove milosti, …… za koju te sada molim.

Isus: Sve što tražite po suzama Moje Majke ja ću uslišati

Zanimljivo je da je molitva sv Ivana Vianneya molitva koja traži zagovor po bolima Majke Marije pod križem i da je upravo po toj molitvi izmolio svaku milost jer ukazavši se časnoj sestri Amaliji od Bičevanog Isusa, Isus govori: Kćeri moja, što god Me ljudi zamole u ime suza moje Majke, s ljubavlju ću ih uslišati. “Suze su naime posljedica Marijine strašne boli. Isus joj govori i zazive koje treba moliti kako bi isprosili milost, a oni idu ovako: O Isuse, usliši nam molitve, po suzama svoje Majke. O Isuse, pogledaj na suze One, koja Te silno ljubila na zemlji, a koja Te sada s najvećim žarom ljubi na Nebu!“

Molite po bolima i suzama naše žalosne majke jer to suze koje Isus ne odbija.