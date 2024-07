Sprema se spektakl: U Hrvatsku dolazi čovjek koji je pušio Bibliju i ‘dječak posvećen Sotoni’

Autor: Z. K.

Krajem ljeta biblioteka Figulus ponovno sprema molitveni i duhovni spektakl, ovoga puta na dva mjesta u Hrvatskoj: 29. i 30. 8. u Zagrebu i 31. 8. u Slavonskome Brodu.

Molitveni dan pod nazivom ‘Primi vjerom’ ovog će puta osim snažne molitve za iscjeljenje, ozdravljenje, oslobođenje i moćnog slavljenja Amorese i benda Doma Molitve, biti popraćen i s dva nevjerojatna svjedočanstva pod sloganom Čuda su moguća – oni su dokaz!

Dvije nevjerojatne priče o sili i snazi Božjeg milosrđa, vjerujemo nisu za propustiti i protresti će srca okupljenih ljudi, kojih je na prošlom molitvenom danu bilo na tisuće.

Svjedočanstva koja se ne propuštaju

Kada je u svojoj 31. godini života saznao što se zapravo krije iza njegovih nesnosnih i upornih bolesti – da su ga još kao četverogodišnjeg dječaka posvetili Sotoni – Francescu Vaiasusu se polako počeo rušiti njegov svijet. Bio je opsjednut s 27 legija demona na čijem je čelu bio sam Sotona. Borba za oslobođenje bila je krvava… Njegovo svjedočanstvo moći ćete čuti iz njegovih usta na Molitvenom danu, a uskoro ćemo imati prilike čitati ga i u autobiografskoj knjizi u izdanju Figulusa.

Wilhelm Buntz je također dokaz da čuda postoje: njega je majka napustila dok je još bio dojenče, a otac ga je kasnije ostavio u domu. Kao mladić završio je na robiji nakon što je skrivio smrt jednoga čovjeka. U samici je počeo čitati Bibliju – kako bi pročitao pojedinu stranicu, tako bi je istrgnuo i smotao cigaretu. Napokon je došao do Novog Zavjeta, do mjesta koje ga je pogodilo ravno u srce… Pitajući se je li to moguće, odvažio se na prvi korak u sasvim novom smjeru. To je promijenilo sve… Njegovu životnu ispovijest mnogi su već pročitali u knjizi „Čovjek koji je pušio Bibliju“. Na hrvatskome jeziku dostupna je na figulus.hr.

Mjesto susreta

Molitveni dan održat će se na dvije lokacije ove godine. U zagrebačkome Globusu u četvrtak 29. kolovoza i u petak 30. kolovoza i u Sportskoj dvorani Vijuš u Slavonskome Brodu u subotu 31. kolovoza.

Program sva tri dana je istovjetan. U Zagrebu započinje u 17:30 sati, a u Slavonskome Brodu u 15:30.

“Dođi i po zagovornoj molitvi za duhovne, duševne i tjelesne potrebe, primi ono što ti je najpotrebnije – ozdravljenje, oslobođenje, obraćenje, utjehu, mir…,” kažu organizatori. Program i ulaznice na vjera.hr.