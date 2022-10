‘SPASENJE DOLAZI OD ŽIDOVA’ : Profesor i Židov koji je imao viziju Gospe svjedoči o nebeskom znaku grimizne vrpce

Autor: Vjera

Govori o znaku Boga koji se pojavio Židovima

Roy Schoeman, bivši profesor na Havardu, nakon spektakularnog obraćenja koje odjeknulo svijetom napisao je knjigu pod nazivom “Spasenje dolazi od Židova”.

Naime on, kao i mnogi drugi obraćenici s iskustvom prosvijetljenja savijesti, poput recimo poznatog Marina Restrepa, tvrdi da prije dolaska Isusa Krista slijedi golemo obraćenje židovskog naroda na katoličku vjeru.

To ne govori jer je on sam Židov. Ne. Roy je Židov po rođenju, roditelji su mu pobjegli od nacističkog progona kako bi se nastanili u New Yorku, odrastao je s potpuno sekulariziranim obrazovanjem, a diplomirao je na Harvardu te se zaposlio na Harvardu kao profesor.





Odrekao se i judaizma i krenuo u duhovnost new agea, prepustio se i drogi i ‘slobodnoj ljubavi’, kako naziva te se našao izgubljen i sam jednog dana u šumi gdje je odjednom doživio prosvjetljenje savjesti i Božju pristunost. >>>>više na vjera.hr