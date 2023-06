Sotona se ukazao svećeniku u New Yorku i na Floridi! Potresno upozorenje svećenika probudilo je svijet: ‘Ovo je moj teritorij’

Autor: Vjera

Otac Daniel Reehil, trenutno je jedan od najpoznatijih svećenika egzorcista na svijetu. Riječ je o nekadašnjem visoko pozicioniranom bankaru koji je radio na Wall Streatu, a nakon slučajne posjete Međugorju 1998. postao je svećenik, kasnije i primio službu egzorcista od svog biskupa.

Samo svjedočanstvo je izuzetno zanimljivo jer je riječ o čovjeku koji je pretrpio u djetinjstvu zlostavljanje od strane svećenika, pa iz njega vidimo da je sotona još kao malom djetetu želio uništiti ljubav za Crkvu i spriječiti poslanje koje danas uključuje – izgon sotone.

No, među brojnim zanimljivostima iz duhovnog boja oca Reehila posebno se ističu dva incidenta s početka njegova puta s Bogom. Govorio je o njima za Spirit Daily.





Prvi se, rekao je, dogodio dok je hodao od crkve Naše Gospe od pobjede na Manhattanu nakon sastanka sa svojim duhovnim voditeljem.

“Bio je tamo jedan lijepi muškarac koji je zurio u mene”, kaže. “Mislio sam, ovo je čudno. Pa sam se okrenuo da krenem prema svom uredu, a on je pritrčao do mene i zgrabio me za ruku.

U New Yorku to muškarci jednostavno ne rade. Tada je rekao, ‘Idemo na piće’, a ja sam se naježio gore-dolje po tijelu. Rekao sam ‘Makni se od mene’, okrenuo sam se u drugom smjeru i otišao prema svom stanu a on je išao prema meni sve bliže.

“Došao sam do svog stana, ušao sam kroz vrata i zatvorio vrata, pogledao sam ga i on mi se samo smijao.

“On je otišao, a ja sam otrčao natrag u crkvu i rekao starijem svećeniku koji me je savjetovao, ‘Oče, da ti kažem što se upravo dogodilo. Što misliš da je ovo?’ a on je rekao, ‘Rekao sam ti, imat ćeš metu na leđima pa budi oprezan.’ Bilo je zastrašujuće, da budem iskren.”

No, to nije sve. Sada idemo na jug do Floride.









“I nekoliko godina kasnije, bio sam dolje u Miamiju u posjetu staroj prijateljici bankarici i ona je organizirala ručak na ovom mjestu koje stvarno nije prikladno za sjemeništarce ili svećenike. To su svjetlucavi brodovi, bogataši visoke klase, posluga s bocama na plaži, a ja kažem sam sebi: ‘ne znam kako se osjećam u vezi s ovim.”

Bile su dvije žene s ocem Reehilom i one su “počele gledati nekog tipa s druge strane palube.”

“I govorile su: ‘O moj Bože, taj tip, tako je zgodan!’ A onda su rekle: ‘Oh, on dolazi ovamo!’









“Okrenuo sam se i pogledao >>>više na vjera.hr