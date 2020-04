SLAVIMO CVJETNICU! Znate li što se dogodilo na današnji dan?

Na blagdan Cvjetnice Crkva se spominje Isusovog trijumfalnog ulaska u Jeruzalem koji se vrši ophodom ili svečanim ulazom, ali i muke koja je uslijedila nakon toga.

Danas, nedjelju prije Uskrsa slavimo Cvjetnicu: Nedjelju Muke Gospodnje. Ovaj kršćanski blagdan uvod je u Veliki tjedan, a u crkvama diljem zemlje i svijeta blagoslivljat će se grančice palmi, maslina i lovorike.

Kada je Isus ulazio u Jeruzalem narod ga je dočekao s palminim i maslinovim grančicama u rukama. S njima su mu mahali, a putem kojim je išao na svojem magarcu rasprostirali su svoje haljine.

Običaj blagoslivljanja grančica počeo je u 4. stoljeću, a iz Rima u kojem se pojavio u 9. stoljeću se proširio po čitavom svijetu.

Bogoslužje na ovaj dan ima dvostruki sadržaj: prvi je svečani Isusov ulazak u Jeruzalem (‘Hosana’), a drugi je pjevanje ili čitanje Muke Isusove (‘Raspni ga’).

Umivanje u cvijeću

Uz Cvjetnicu je vezan još jedan kršćanski običaj, a to je umivanje vodom u koju se prije stave latice cvijeća.

Najprije se to odnosi na ljubičice jer one požure i uvijek ih ima na Cvjetnicu. No, ako prođu, kada je kasna Korizma, onda se to radi s drugim cvijećem ili mirodijskim biljem.

To je jedan način sudjelovanja u svečanom ulasku našega Gospodina u Jeruzalem na sami dan Cvjetne Nedjelje i početka Velikoga Tjedna.