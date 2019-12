‘Škola emocija’ dat će vam kontrolu izražavanja emocija na putu duhovnog sazrijevanja

Isto tako, polaznike će ohrabriti susret sa svojim potisnutim bolnim emocijama. Imaju mogućnost također naučiti kontrolirano se izraziti te dobiveno znanje integrirati u cjelinu svoje ličnosti. Konačno, polaznici bi na ovom tečaju trebali naučiti ne projicirati svoje probleme na druge, već u sebi prepoznati glavne kočnice na putu ljudskog i duhovnog dozrijevanja. Tako će moći iskoristiti snagu emocija za ostvarenje velikih ciljeva i Božjih planova, prenosi hkm.

Neke od tema koje će se obrađivati na tečaju su utjecaj podsvijesti na emocionalno stanje osobe, primarne emocije koje uključuju strah, srdžbu, žalost, radost, ljubav i ljubomoru. Komunikacija uma i tijela, te psihosomatske bolesti i osjećaji. Govorit će se o terapeutskoj snazi pozitivnih misli i osjećaja. Tečaj će se baviti i emocijama u Bibliji, te opasnostima manipuliranja emocijama u medijima.

Tečaj za svećenike i bogoslove bit će od 30. siječnja do 2. travnja, a za laike od 15. siječnja do 9. prosinca 2020. Mjesto održavanja je Palmotićeva 31, Zagreb (velika dvorana uz Baziliku Srca Isusova). Cijena tečaja je 500 kuna. Prijave za svećenike i bogoslove su do 25. siječnja, a za laike do 15. siječnja 2020.

Zainteresirani mogu više saznati na brojevima telefona 01/4803 043 i 091/1942 494, te na internetskim stranicama Zaklade i adresi Palmotićeva 33, Zagreb.