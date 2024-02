Simona ima molitvu za djevojke koje traže supruga: ‘Otvorite oči prve subote u mjesecu’

Simona Mijoković aktivna je na društvenim mrežama i često dijeli trenutke iz privatnog života. Sada je pak otkrila kako često dobiva pitanje poput ‘Kako prepoznati supruga?’, ‘Kako moliti za supruga?’ pa je poručila djevojkama da otvore oči za prve subote u mjesecu.

“Često u inboxu koje dobivam uz molitve za život pitaju me mlade djevojke kako moliti za budućeg muža? Kako ga prepoznati? Nisam do sada pisala o ovoj temi, samo sam u tišini srca i zahvali srca divila se Bogu u svim tim Majčinim sinovima koji svake prve subote u mjesecu hrabro istupaju i mole. Koja je to milost! Koja je to veličina! Kada si svjestan da ćeš dobit poruge svijeta, klevete, progonstva samo zato jer si Kristov, zato jer si Marijin sin. Gospin ratnik, a oružje ti je sveta krunica! Koja Milost! Koji dar!”, počela je.

“Milost kada znaš da ništa loše ne činiš, kada nikome loše ne činiš, ali si progonjen, prozvan, i sve poradi Imena Njegovog. Jer si Kristov, jer si Marijin! I Kada me pitate koju molitvu moliti za (budućeg ) muža samo otvorite srce djevojke i pogled svoj upravite prema prvoj suboti u mjesecu. Otvorite srce za nakane koje mole Marijini vjerni sinovi i za takvog muža molite. Muža, budućeg oca vašeg djeteta/djece, koji će vjerno i ustrajno moliti za:

Za što mole

1. Za domovinu, mir i obraćenje hrvatskog naroda.

2. Za muškarce – da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru.

3. Za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova.

4. Za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu.

5. Za autentične i beskompromisne crkvene pastire i nova duhovna zvanja.

6. Za duše u čistilištu”, poručila je, i nastavila.

Za ovakvog muža molite

Molite za (budućeg) muža kojem će Bog biti na prvom mjestu, PRVOM! ne drugom, ne petom, nego PRVOM, jer sve ostalo biti će mu onda na pravome mjestu!

Molite za (budućeg) muža koji će držati Majku Mariju vjerno za ruku u molitvi svete krunice i njenu Svetu ruku ni po cijenu života nikada neće ispuštati!

Molite za (budućeg) muža koji će iako prognan od svijeta moliti za svoje progonitelje ljubeći ih kao samog sebe. I moliti za njihovo obraćenje.

Molite za (budućeg) muža koji će vjerno, ustrajno na slavu i hvalu Božju boriti se za spas duša i kojeg neće biti sram reći ‘Ja sam sin Majke Marije i dok god dišem svjedočiti ću i raditi za Kraljevstvo Božje’









Molite za (budućeg) muža da ima milosrdno i pravedno srce, srce pronicljivo za Gospodina Isusa , muža kojeg ćete radosno i zahvalno čekati da dođe s molitve prve subote i reći ćete ponosno i zahvalno ovo je moj muž, djeco ovo je vaš tata, Ovo je Gospin sin! Evo, to je moja molitva za (budućeg) muža”, završila je.