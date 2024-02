Salezijanac progovorio o temi s kojom mladi imaju problema: ‘Nitko ne voli o tome pričati’

Autor: M.B.

Don Damir Stojić, svećenik salezijanac koji trenutno obnaša dužnost vojnog kapelana na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu, bio je gost na otvorenom susretu Frame Međugorje. Tom prigodom je govorio o jednoj izuzetno važnoj temi koja predstavlja mračnu tajnu, a s kojom se mnogi ljudi, osobito mladi, suočavaju s izrazito velikim problemima, a to je pornografija piše Vjera.hr.

“Nitko ne voli o tome pričati, to je ljudima i sramota, ali mi svećenici znamo po razgovoru s ljudima i po ispovijedima da je to pošast i zahvaća i muško i žensko i što je još strašnije zahvaća i najmanju djecu zato što svi imaju pristup internetu kao nikada prije. Dalje, večeras sam govorio i o nekim mitovima, htio sam razbiti mitove, laži. Naveo sam 11 mitova koje sam razbio”, rekao je i nastavio.

“Na primjer, samo ću neke navesti, jedan mit je da je to samo muški problem, ali nije samo muški problem, nego je i ženski problem. Drugi mit je da je to jedan novi problem, nije novi problem nego je star kao i Biblija zato što uvijek smo očima gledali ono što ne smijemo i slično. Te još jedan mit jest taj da je Crkva protiv pornografije zato što je tijelo, odnosno seksualnost loše i zlo, ali to nije istina. Dakle, to su sve neki mitovi”, kazao je don Damir Stojić dodavši da je nakon toga, a što smatra da je puno važnije, dao okupljenima neke mehanizme kako se boriti protiv toga.

‘To je jedan proces’

“I sami mladi koji su večeras ovdje bili sigurno su primijetili da to nije kao ”checklist”, kao ono što možeš riješiti u samo jedan dan, nego to je jedan proces, posebno ljudi koji su ovisnici o tome. Nije lako mijenjati ljudsko srce, ali je moguće! Tako da, ovo predavanje je bilo jedno upozorenje, ali također i jedna poruka nade da se može, jer zadnji mit koji sam naveo je jedan veliki mit među ljudima, a to je „ja to ne mogu pobijediti””, priča.

“To nije istina! Ti to možeš, ti to hoćeš pobijediti samo se treba truditi i uz Božju pomoć i milost to se sve može pobijediti. Što se tiče prevladavanja toga, odgovorim ljudima ovako: Kada mene netko u Zagrebu pita don Damire kako s Jaruna mogu doći na Trg bana Jelačića ja im objasnim da čekaju tramvaj broj 17, ako ne dođe broj 17 sjedi u peticu, pa kod Savskog mosta siđi, uzmi četrnaesticu i tako”, govori.

‘Kako pobijediti?’

“Dakle, ako netko očekuje takav odgovor bit će debelo razočaran! Kako pobijediti? To je proces, prvo treba priznati da imaš problem. Drugo, što je nužno, podijeliti svoj problem s nekim, ponavljam, podijeliti svoj problem s nekim. Treće, proglasiti rat na to! Kada kažem rat mislim na mobilizaciju. Znate kada je jedna država u ratu, mobilizacija je, cijela ekonomija, sve ide u to ratno stanje”, rekao je.

“Dakle, proglasiti rat tome! Ja primijetim kod nekih momaka da vide sami da imaju problem, ali ne poduzimaju ništa. Dalje, naravno klasika: molitva, pobožnost Blaženoj Djevici Mariji, sv. Josipu, česta ispovijed… Čim padneš odmah na ispovijed! I slično… To su neke od stvari koje sam naveo”, kazao je don Damir, te na kraju naglasio:

“Jednu važnu stvar koju bih naveo na kraju, ja to zovem ”zakon postupnosti”. To nije moj izraz, to je izraz sv. Ivana Pavla II., a to znači nemoj se razočarati čovječe. Pao si, u redu, idemo dalje, glavu gore. Zakon postupnosti znači postupno ići prema savršenstvu zakona. To ide iz jednog poznatog dokumenta iz 1981. godine gdje je sv. Ivan Pavao II. skovao taj prekrasan izraz da postupno idemo prema savršenstvu zakona. Dakle, u redu, tu si gdje jesi, pao si, imaš problem, idemo dalje. Ako malo smanjiš problem opet si na pravom putu jer pobjeda je u borbi! Evo ga, pobjeda je u borbi”, kazao je don Damir Stojić za Radio Mir Međugorje.