Proroštvo sveca koji je živio prije 1600 godina: Jao ljudima ovog vremena

Autor: Vjera

Nakon 1900. godine, sredinom 20. stoljeća, ljudi tog vremena postat će neprepoznatljivi...'

Proroštvo svetog Nila zapanjujuće jer je živio oko 400. godine poslije Krista kad su ove slike koje on daje u proroštvu bile nezamislive ljudima tog vremena. Ipak, jezivo je da smo zaista postali onakvi kakvima nas je ovaj svetac providio.

Sveti Nil prorokuje:

“Nakon 1900. godine, sredinom 20. stoljeća, ljudi tog vremena postat će neprepoznatljivi. Kad se približi vrijeme dolaska Antikrista, umovi ljudi postat će mutni od tjelesnih strasti, a beščašće i bezakonje postat će jači. Tada će svijet postati neprepoznatljiv. Izgled ljudi će se promijeniti, pa će biti nemoguće razlikovati muškarce od žena zbog njihove besramnosti u odijevanju i frizuri.

“Ti će ljudi biti okrutni i bit će poput divljih životinja zbog iskušenja Antikrista. Neće biti poštovanja prema roditeljima i starješinama, ljubav će nestati, a kršćanski pastiri, biskupi i svećenici postat će tašti ljudi, potpuno propuštajući razlikovati desni put od lijevog. U to će se vrijeme promijeniti moral i tradicija kršćana i Crkve. Ljudi će napustiti skromnost, a rasipanje će zavladati. Laž i pohlepa postići će velike razmjere, a jao onima koji gomilaju blago. U društvu će vladati požuda, preljub, homoseksualnost, tajna djela i ubojstva.

„U tom budućem vremenu, zbog snage tako velikih zločina i razuzdanosti, ljudi će biti lišeni milosti Duha Svetoga, koju su primili u svetom krštenju, a jednako tako i milosti kajanja.

„Božje crkve će biti lišene bogobojaznih i pobožnih pastira, i teško kršćanima koji su u to vrijeme ostali u svijetu; potpuno će izgubiti vjeru jer će im nedostajati prilika da od bilo koga uopće ugledaju svjetlo znanja. Tada će se odvojiti od svijeta u svetim skloništima u potrazi za olakšavanjem svojih duhovnih patnji, ali posvuda će nailaziti na prepreke i ograničenja. A sve će to proizaći iz činjenice da Antikrist želi biti gospodar nad svime i postati vladar cijelog svemira, te će stvarati čuda i fantastične znakove.

“On će također dati iskvarenu mudrost nesretnom čovjeku kako bi otkrio način na koji jedan čovjek može voditi razgovor s drugim s jednog kraja zemlje na drugi. U to će vrijeme ljudi letjeti zrakom poput ptica i spuštati se na dno mora kao ribe. A kad sve to postignu, ti će nesretni ljudi provesti svoj život u udobnosti ne znajući, jadne duše, da je to Antikristova prijevara. A, onaj bezbožnik!? On će toliko obmanuti znanost ispraznošću da će otići s pravog puta i dovesti ljude do gubitka vjere u postojanje Boga.

„Tada će Svevišnji Bog vidjeti propast ljudskog roda i skratit će dane zbog onih rijetkih koji se spašavaju, jer neprijatelj želi čak i odabrane odvesti u napast, ako je to moguće … tada odjednom će se pojaviti mač kažnjavanja i ubit će izopačenika i njegove sluge.”









Kao i u drugim proročanstvima, sveti Nil nas uvjerava da pobjeda pripada Bogu i onima koji ga časte.