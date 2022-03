Proroštvo Mije Barade za ukrajinski narod: ‘osjećam veliku bol Neba, zbog grijeha Zemlje’

Autor: Vjera

Molite, molite ljubljeni Moji, da Mi se narod Moj pokloni, jer jedino tako ova se pustoš može zaustaviti'

Na blagdan svetog Josipa, naš hrvatski, a svjetski poznati evangelizator, pisac, mistik, zagovorni molitelj i svjedok brojnih čudesa te neizmjerne Božje ljubavi prema ljudima s kojima moli na većini kontinenata naše Zemlje, čovjek izvanredne Božje snage, Mijo Barada primio je od Gospodina proročke riječi za Ukrajinu. S dopuštenjem Mije Barade, prenosimo vam proroštvo koje je dobio:

O, kad bi Me Moj narod ljubio, pšenicom bih ga hranio najboljom.

O, kad bi Me Moj narod ljubio, granice bih njegove čuvao i Duhom bih ga svojim krijepio, snagom punio i činio bih ga dugovječnim i blagoslovljenim.

O, kad bi Me Moj narod ljubio, ne bi bilo suza žalosnica, niti napuštenih staraca, niti ugaslih ognjišta.

O, kad bi Me Moj narod ljubio, Slava bi Moja na njemu počivala i mir Moj u njemu.

O, kad bi Me Moj narod ljubio, svako bi srce obilje blagoslova uživalo i svako bi srce duboku starost doživjelo.

O, kad bi Me Moj narod ljubio, ne bi majke pokapale sinove, očevi ih oplakivali i čupali kose svoje.

O, kad bi Me Moj narod ljubio, onda bi Me na koljenima slavio i ruke bi k Meni dizao Ime bi Moje s ponosom izgovarao.

O, kad bi Me Moj narod ljubio, Slava bi Moja na njemu počivala.

O, kad bi Me Moj narod ljubio, ničeg od onog što je sad ne bi bilo, jer bi Moj blagoslov u punini u narodu Mom prebivao.

Zato molite da Mi se srca otvore.

Molite da Mi se srca poklone.

Molite da narod Moj na koljena padne i zavapi k Meni…

Jer Ja sam Onaj jedini, koji može donijeti pravi mir, a sve ostalo je samo privid.

Molite, molite, molite ljubljeni Moji, da Mi se srca otvore, poklone, daruju i posvete, i bit će dobro.

Molite, molite ljubljeni Moji, i bit ćete blagoslovljeni ovdje i u vječnosti.

Molite, molite, molite ljubljeni Moji, da Me uzljubi narod Moj i da Me konačno stavi na prijestolje srca svog.

Molite, molite ljubljeni Moji, jer nasuprot onom što sada gledate i doživljavate, samo je mrvica do onog zla koje će se kao bumerang vratiti i sve više se širiti i porobljavati srca i krajeve mnoge.

Molite, molite ljubljeni Moji, da Mi se narod Moj pokloni, jer jedino tako ova se pustoš može zaustaviti i grozne katastrofe spriječiti.

Molite, molite ljubljeni Moji, jer još držim spuštenu ruku svoju nad tobom, narode Moj, i čekam da se posvetiš Meni i Majci Mojoj.

Dođi Mi, narode ljubljeni!

Dođi Mi, narode Moj, da te blagoslovim, iscijelim i u Slavi svojoj uzvisim, te Duhom svojim ispunim!

Dođi Mi, dođi, narode Moj!

Amen. („Baš osjećam veliku tugu Neba, bol Neba, zbog grijeha Zemlje“ – dodaje Mijo.)

