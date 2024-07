Proročanstvo svećenika iz 19. stoljeća: ‘Dolazi ono što svijet do sada nikad nije vidio’

Časni Bernardo Maria Clausi rođen je 1787. u San Sistu, u Kalabriji, u jednoj od prvih obitelji u zemlji, a umro je 1849. Časnim je proglašen 1987. godine.

Ušao je u red minimalaca Svetog Franje Paulskog u dobi od petnaest godina. Godine 1830. poslan je u Rim gdje je petnaest godina obnašao razne dužnosti. Bio je mističar s brojnim darovima i manifestacijama. Levitirao je, bilocirao (može biti prisutan na dva mjesta odjednom), i proroštvom.

Ljudi iz svih staleža dolazili su mu se ispovjediti, pitati ga za savjet, molitvu, tražiti pomoć ili poljubiti njegovu malu sliku Blažene Djevice. Svi su ga smatrali živim svecem. Anna Maria Taïgi iznimno ga je cijenila, kao i Grgur XVI. i Pio IX., koji su s njim satima razgovarali i čak mu se ispovijedali. I bio je vrlo dobar prijatelj svetog Vinka Pallottija, čiju je smrt prorekao nekoliko tjedana nakon njegove, koju je također prorekao.

Proročanstvo o kraju vremena

Postoje izvještaji o čudesnim događajima koji su mu se dogodili u sirotištu Chieri u Piemontu. Svjedoci su vidjeli kip Djevice Marije pred kojim se Clausi molio, koji je oživio i pružio ruku, nudeći Clausiju buket cvijeća. Clausi je tu blagoslovio izvor vode i rekao da će svatko tko je bolestan biti izliječen tom vodom i da treba dati vodu svima koji je zatraže. Ozdravljenja se i dalje prijavljuju do danas.

No, časni Clausi poznat je po svom proročanstvu o kraju vremena, koje mu je dano između 1836. i 1843. godine. Rečeno mu je da će se problemi u svijetu i u Crkvi povećavati, a ne smanjivati sve dok na kraju više nigdje ne bude ljudskog rješenja.

A kad će se stvari pogoršati, sam bi Bog bi uzeo stvari u svoje ruke, i kroz katastrofu bi prisilio cijeli svijet da se popravi. Mnoštvo zlih bi nestalo u ovoj katastrofi, ali bi se mnogi drugi obratili, dok bi vjerni Božji sluge ostali neozlijeđeni. Nakon ovog dgađaja uslijedilo bi će doba mira i ljubavi kakva nije postojala od početka kršćanstva.

‘Bog će to sigurno učiniti’

Rekao je da mu je to uvijek iznova davano do znanja, koliko god mu je vlasi na glavi bilo. Bio je uvjeren da ova objavi dolazi s neba, jer je te objave imao čak i tijekom misne žrtve. A upitan kada će se to dogoditi, rekao je ovo: “Neću vam reći osim da će se sve to dogoditi u kratkom vremenu, neću vam reći da smo pred oslobođenjem i trijumfom, ali ću vam reći da će Bog sigurno to učiniti.”

Otac Clausi kaže da će doći vrijeme kada će se sve okrenuti naglavačke, a ruka ljudska biti nemoćna, vrijeme kada će se činiti da je sve izgubljeno. I tada bi Gospodin stavio svoje Presvete ruke na to, i kao bljesak munje, u tren oka, kao od jutra do mraka, sve bi se uredilo. Do te mjere da bi čak i zli bili prisiljeni prepoznati Božju ruku.









Drugim riječima, doći će vrijeme kada će Bog iscrpiti sva konvencionalna sredstva da obrati ljude. Nakon što je pozvao ljude na obraćenje života, nakon što su iskusili posljedice surađivanja sa zlom, potrese, poplave oluje, kuge i druge bolesti… kao da je sve bilo uzalud.

Veliko pročišćenje i trijumf

Clausi je napomenuo da prije nego stigne taj dan znak će biti taj da će zla svijeta rasti na takav način da će se činiti kako su demoni izašli iz pakla, a dobri će živjeti u pravom mučeništvu zbog progona zlih. Drugim riječima, stvari moraju doseći najveću točku pogoršanja.

A tada će, po proroštvu ovog svećenika doći zastrašujuća pošat koja će pogoditi cijeli svijet, ali će pasti samo na zle. I trajat će samo trenutak. Dodao je da će ova pošast biti potpuno nova, kakvu svijet nikada nije vidio. Da će biti strašno, da će se spojiti nebo i zemlja, da će se to dogoditi odmah i proći u trenutku. I da bi se veliki grješnici obratili, jer bi tada upoznali Boga. Ova bi pošast bila univerzalna i iskusila bi se posvuda.

Onih koji će kasnije ostati, kaže, bit će malo, a svi će biti dobri i istinski obraćeni. I činit će im se da će biti jedini na svijetu. Tada bi došao veliki trijumf Crkve. Clausi je naznačio da se ne obraća pozornost na bilo koga tko tvrdi da ima detalje o ovoj trenutnoj, brzoj, praktički čudesnoj “pošasti”, koja će trajati trenutak i koju Bog nikada prije nije vidio niti otkrio. On kaže da treba zanemariti one koji pokušavaju dati točne detalje o tome što jest ili bi moglo biti, oni ne mogu biti pravi mistici, jer Bog te informacije čuva samo za sebe. Dakle, općenito govoreći, odnosi li se otkrivenje dano Clausiju na fizičku pošast, na primjer, bolest, epidemiju?

Što je pošast?

Ili se to odnosi na proces, prvo upozorenje ili prosvjetljenje savjesti, zatim veliku nevolju gdje će biti epidemija i prirodnih katastrofa, i na kraju 3 dana tame? Oni koji su proučavali njegova proročanstva ne znaju konkretno.

Ali znamo da je, kad se sve ovo dogodilo, otac Clausi rekao da više neće biti prisutan. I nakon strašnog kaosa i onoga što možemo nazvati pročišćenjem red će se ponovno roditi, pravda će biti učinjena za sve i trijumf Crkve će biti takav da nikada više neće postojati drugi takav. Gospodin mu je više od stotinu puta pokazao da priprema velike stvari za cijelu Crkvu i za cijeli svijet.

Pokazao mu je da će prvo svi demoni napustiti pakao, ali da će kasnije biti tamo potisnuti i da će od tada sva njihova moć biti ograničena. Blago onima koji će živjeti ova vremena sreće, gdje ćemo živjeti u istinskoj bratskoj ljubavi, rekao je Clausi. Oni koji to vide imat će tako veliku radost da će zaboraviti sve boli iz prošlosti.