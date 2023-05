PROROČANSKO IŠČEKIVANJE DRMA IZRAEL! Besprijekorne crvene junice za hramsku ceremoniju uskoro postaju punoljetne: Izgradnja trećeg hrama i dolazak ‘Mesije’

Autor: Vjera

Prošlog rujna pet crvenih junica stiglo je u Izrael uz veliku pompu, jer neki Židovi i pogani vjeruju da su crvene junice ključni element koji vodi do izgradnje Trećeg židovskog hrama.

Junice su sada na sigurnom, nepoznatom mjestu u Izraelu. Planovi uključuju njihovo premještanje, uskoro, u centar za posjetitelje u Shilohu, gdje je Gospodinov šator nekoć stajao gotovo 400 godina.

Knjiga Brojeva objašnjava da se pepeo crvene junice koristi za pročišćavanje svećenika za njihovu službu u Hramu:





“Ovo je zakonska odredba što ju je Jahve naredio: Reci Izraelcima neka ti dovedu crvenu junicu, zdravu, na kojoj nema mane i na koju još nije stavljan jaram. A vi je predajte svećeniku Eleazaru. Neka se zatim izvede izvan tabora i zakolje pred njim. 4Svećenik Eleazar neka uzme njezine krvi na svoj prst pa njome poškropi sedam puta prema pročelju Šatora sastanka. 5Neka se onda junica spali na njegove oči; neka joj se spale: koža, meso, krv i nečist za pročišćenje grijeha” (Brojevi 19,1-5)

Ove crvene junice sada su stare između 1 i pol i 2 godine. Da bi ponovili ceremoniju spomenutu u Bibliji, moraju imati najmanje 3 godine. I unutar tog vremenskog raspona ne smiju imati mrlju ili bilo što što bi ih diskvalificiralo za ceremoniju, čak ni jednu bijelu ili crnu dlaku.

Prema riječima onih koji rade na projektu, obred crvene junice treba obaviti na Maslinskoj gori, i to na mjestu koje bi gledalo izravno na mjesto gdje je stajao Hram. Zemljište istočno od Brda hrama, kupljeno prije 12 godina, zadovoljava oba ta standarda.

Rabin Yitshak Mamo posjeduje tu zemlju na Maslinskoj gori. Mamo s Uvne Yerusalim, skupinom koja čuva izraelsku povijest radi na obrazovanju budućih generacija.

Što se tiče specifičnosti zemlje, rekao je za CBN News: “Moralo je biti točno na prednjem dijelu mjesta da svećenik koji je vodio ovu ceremoniju može vidjeti Svetinju Svetog mjesta.”









Rabin Mamo je dodao: “I nadamo se da ćemo za godinu i pol dana od danas, moći ovdje na ovom području napraviti ceremoniju crvene junice koja će zapravo biti prvi korak do Hrama.”

Kaže da su za ceremoniju potrebni svećenici koji se nisu okaljali dodirivanjem mrtvih stvari.

“Hramski institut zapravo ima devet čistih svećenika”, objasnio je rabin. “Nisu rođeni u bolnici Rođeni su kod kuće. Zato što su svećenici. Oni ne idu ni na kakvo groblje. A roditelji ih drže u situaciji da neće stići ni na jedno groblje, da ne idu na drugo, bilo koje problematično mjesto.”









Dodao je: “I čisti su i čekaju. Dakle, imamo svećenika, imamo crvenu junicu, imamo zemlju. Imamo sve spremno. Samo trebamo pričekati još godinu i pol.”

“Tako da vjerujemo da je vrlo vjerojatno da bi se ceremonija dogodila negdje između Pesaha, 2024., do Šavuota, 2024.”, rekao je Stinson. “Negdje na tom vremenskom slijedu, krave bi bile dovoljno stare i to bi bio pravi vremenski slijed za tu ceremoniju.”

Stinson vjeruje da bi ovo bila prva mogućnost za takvu ceremoniju u 2000 godina, te da je proces prema izgradnji Trećeg židovskog hrama započeo kada je židovski narod započeo svoj povratak u Obećanu zemlju sa četiri strane svijeta, što je kulminiralo kada je Izrael postao nacija.

“A onda su se 1948. u jednom danu preporodili kao nacija, a nitko nije rekao da se to može dogoditi. A onda, sve ide prema naprijed, Izrael nastavlja biti jaka nacija i sva ova proročanstva počinju se ispunjavati,” rekao je. “Toliko toga se sada ispunjava, to je jednostavno nevjerojatno. Hram je središte Jeruzalema, pa kako će se sve to dogoditi i kada će se dogoditi? Mislim da nitko ne zna sa sigurnošću.”

Stinson tvrdi da je Hram zamišljen kao kuća molitve za sve narode.

“Znate, u Bibliji piše da je Salomon, kada je sagradio Prvi hram, rekao da je ovo kuća bogoslužja za sve narode. I to je ono što je Hram. I mislim da mnogi ljudi misle da je to samo židovski hram, ali to nije istina. To je za sve narode svijeta, rekao je.”

Pisac Joel Rosenberg pisao je o Trećem hramu u svom romanu The Copper Scroll. Rekao je za CBN News da Židovi imaju različite poglede na tu temu.

“Židovi su zapravo podijeljeni između, mora li sam Mesija doći i izgraditi Hram, ili vi izgradite Hram i Mesija dolazi? Dakle, među tim Židovima, Izraelcima, kojima je stalo, zapravo, oni su podijeljeni na dva različitih tabora.”

Rosenberg je dodao: “Mislim da većina Izraelaca ne razmišlja o tome, nije ih briga, i zapravo bi se malo zabrinuli zbog priče o Trećem hramu, jer već imamo dovoljno problema.”

Rosenberg također vidi različita gledišta u cijeloj kršćanskoj zajednici.

“Imate one koji razmišljaju o tome i one koji ne razmišljaju. Većina kršćana, mislim, ne razmišljaju o Trećem hramu.

Ali oni koji razmišljaju vjeruju da će on biti izgrađen prije Isusovog povratka, definitivno prije Drugog dolaska, ali i da će anti-Krist preuzeti taj Treći hram tijekom nevolje i pokušati vladati svijetom odatle.”

Nastavio je: “Može li se to dogoditi za našeg života? To je, za mene, intrigantno. Mislim da ne znamo, ali postoje neki Židovi koji se stvarno – kao što izvještavate – pripremaju za taj trenutak, a to je nešto što treba pažljivo promatrati.”