Proročanske riječi omiljenog Pape i danas odzvanjaju: ‘Tada će doći svršetak’

Autor: M.B.

“Hodite kao djeca svjetla… i pokušajte naučiti što je ugodno Gospodinu. Ne sudjelujte u jalovim djelima tame u našem sadašnjem društvenom kontekstu, obilježenom dramatičnom borbom između kulture života i kulture smrti. Hitna potreba za takvom kulturnom preobrazbom povezana je sa sadašnjom povijesnom situacijom, također je ukorijenjena u poslanju Crkve – evangelizacijom. Svrha je Evanđelja, naime, “preobraziti čovječanstvo iznutra i učiniti ga novim”, rekao je Ivan Pavao II. u enciklici pod nazivom Evangelium Vitae, Evanđelje života, br. 95.

Evanđelje života Ivana Pavla II bilo je snažno proročansko upozorenje Crkvi na plan moćnika da nametnu znanstveno i sustavno programiranu urotu protiv života, piše Vjera.hr. U Istoj enciklici sveti Papa upozorava: “Ponašaju se”, rekao je, poput “starog faraona, progonjenog prisutnošću i povećanjem, sadašnjeg demografskog rasta.” To je bilo 1995. godine.

Sada, gotovo trideset godina kasnije, počinjemo prolaziti kroz ‘Veliku oluju- plod ove zavjere koja se oblikuje protiv nas i naše želje za životom. To je nevolja koju je stvorio čovjek, opisana u 24. poglavlju Mateja, s namjerom da se ‘resetiraju’ prirodu i globalno stanovništvo. Ali to je antiteza nadolazeće “Ere mira” – Božanskog ponovnog pokretanja, kada će Bog pročistiti svijet kako bi se “Evanđelje života” moglo uspostaviti do kraja zemlje. “I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak.” (Matej 24,14) Mark Mallett/odbrojavanje od kraljevstva.

Tko je bio papa Ivan Pavao II.?

A kako stoji na stranicama Hrvatske enciklopedije, Ivan Pavao II., sv. (pravo ime Karol Wojtyła), bio je papa od 1978 (Wadovice kraj Krakova, 18. V. 1920 – Vatikan, 2. IV. 2005). Teologiju je studirao u Krakovu, a za svećenika je zaređen 1946. Doktorirao na Angelicumu u Rimu i postao profesor moralne teologije na Katoličkome sveučilištu u Lublinu (1957).

Za Drugoga vatikanskoga koncila (1961–65) sudjelovao u radu Pripremne komisije. Krakovskim nadbiskupom postao je 1964., kardinalom 1967. Bio je prvi papa netalijanske narodnosti nakon četiri i pol stoljeća (od Hadrijana VI.) i prvi papa Poljak. Za svojega pontifikata razvio je snažnu pastoralnu, ekumensku i diplomatsku djelatnost, bio je i teško ranjen u atentatu (1981). Proširio je Kardinalski zbor biskupima iz različitih dijelova svijeta i proglasio novi Kodeks kanonskoga prava (1983).









U mnogobrojnim enciklikama razvijao je kršćansku duhovnost, branio dostojanstvo ljudske osobe i upozoravao na glavne probleme suvremenoga svijeta (svjetski mir, glad u Trećem svijetu i prezaduženost nerazvijenih zemalja). Pastoralno je pohodio mnoge zemlje i znatno pridonio međunarodnom priznanju Republike Hrvatske, koju je posjetio u tri pastoralna pohoda (1994., 1998. i 2003). Glavne enciklike: Čovjekov Otkupitelj (Redemptor hominis, 1979), Socijalna skrb (Sollicitudo Rei Socialis, 1987), Evanđelje života (Evangelium vitae, 1995), Vjera i razum (Fides et Ratio, 1998). Blaženim proglašen 2011., a svetim 2014.