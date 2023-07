Propovijed ovog svećenika ima 7 milijuna pregleda! U nekoliko rečenica razotkrio nered vjernika

Autor: Z. K.

Video koji prikazuje ulomak iz homilije oca Antonia Donizetha postao je viralan na internetu. Izvorna publikacija već ima više od sedam milijuna pregleda.

U propovijedi se svećenik osvrnuo na ono što inače odgovara kada ga netko pita o uzrocima poremećaja s kojima se mnogi susreću u svojim životima. Ogovor je mnoge iznenadio.

“Kada mi osoba počne pričati o poremećajima u kojima se nalazi, pitam je: u koliko sati ustaješ? U koliko sati piješ kavu? Kakav je tvoj obrok? Što jedeš? Kada ideš spavati? Kako spavaš? Kad moliš?”, rekao je otac Antonio.





No, prema riječima svećenika, ljudi traže drugu vrstu odgovora nisu zadovoljni.

“Osoba o kojoj žele pričati je pojava, vrag, zlo, hvata me, juri me, posjeduje me …”

Svećenik ne negira ove demonske pojave ali upozorava: >>>više na vjera.hr