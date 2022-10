Profesor s Princetona ima 7 pravila odgoja za očeve: Najjača slika iz mog života je tata u molitvi na koljenima

Autor: Vjera

Prvo, volite svoje žene...

Mladićima koji jesu ili će uskoro postati očevi, znanstveni, prof. Robert George s Princetona poručuje:

Ono što treba upamtiti je da će vašoj djeci, posebno vašim sinovima, biti jako stalo do toga kako ih tretirate i da će promatrati sve što radite.

Prvo, volite svoje žene, služite im sa snagom i poniznošću i budite im pažljivi, nježni i vjerni. Vaša će djeca primijetiti ako to učinite… ili ne učinite.





Drugo, u svakoj dimenziji svojih života oblikujte stavove i ponašanja – vrline – koje želite vidjeti kod svoje djece. Poučavanje po zapovijedi je važno; poučavanje primjerom još je važnije.

Treće, budite prisutni za svoju djecu – fizički, emocionalno i na svaki drugi način. Postoji mnogo načina da budete odsutni ili udaljeni otac. Nemojte biti odsutni ili udaljeni ni u jednom od njih.

Vaša djeca trebaju znati da vam je STVARNO stalo do njih – STVARNO su vam važni. Ne možete to glumiti – i to je više od običnog stava. Morate biti u blizini, i to ne samo za posebne događaje (ili "kvalitetno provedeno vrijeme").