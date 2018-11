(VIDEO) KOJA RADOST U VIROVITICI Plesom i pjesmom završili 40 dana molitve za nerođene!

Autor: Vjera

Kad se duh radosti spusti na molitelje, to izgleda ovako:

S današnjim danom završava jesenska kampanja 40 dana za život u kojoj je u Hrvatskoj sudjelovalo 39 gradova s 31. mjestom bdijenja i 3 tisuće molitelja, predivnih ljudi koji su svakog dana odvajali svoje vrijeme, svoje molitve i vapaje za one najmanje među nama. U ovoj kampanji spašena su, do sadašnjim saznanjima 3 života u Hrvataskoj od abortusa, a završnica je u svim gradovima puna hvale i slave Gospodina. Posebno vam ističemo veselu virovitičku ekipu koja je posljednjeg dana zaplesala i zapjevala pred virovitičkom bolnicom. Duh radosti spustio se na molitelje, pa pogledajte kako je to izgledalo. Hvala i slava Gospodinu!