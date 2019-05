SIMONA RASKRINKALA MEDIJE: Ovo je istina o Hodu za Život koja se skriva!

Autor: Z. P.

Ne radi se ovdje o politici, slobodi, ženama, savjesti, hodu, fašizmu, antifašizmu, Anki Mrak Sataraš itd. nego....

Gotovo su svi masovni mediji, možemo reći i očekivano umjesto o veličanstvenom Hodu za Život koji je okupio zavidan broj ljudi izvještavali više o onoj drugoj strani, koja iako preočito manjinska u hrvatskom društvu dobiva veću pažnju medija od samog skupa. Na to se osvrnula i poznata hrvatska obraćenica Simona G. Mijoković koja je na svom Facebooku raskrinkala obmanu i ušla u srž stvari. Simona je naime objasnila što se to jučer dogodilo na Hodu za život, a što su mediji pokušali sakriti:

Njen status prenosimo u cijelosti:

Mediji na sve načine pokušavaju umanjati današnji značaj i vrijednost Hoda za život koji se organizirao u Zagrebu, Splitu i Zadru.

Pa je kolona zablokirala grad, napadnuti aktivisti, lažne brojke….u dnevniku više prostora posvetili razgovoru s ‘aktivistima radničke fronte i antifama’ nego li sa osobama koje su hodale za život. No, to je tako….da smo išli prema načelu jednakosti i svima posvetili jednako vremena onda bi izvješaj i želja naroda da se život zaštiti trajala na vijestima još mjesec dana. No, 1 prosvjednik vrijedi više nego 1000 onih koji su bili u Hodu…

Koji je temeljni problem ovdje? Ne radi se ovdje o politici, slobodi, ženama, savjesti, hodu, fašizmu, antifašizmu, Anki Mrak Sataraš itd….u osnovi stoji isključivo DUHOVNI PROBLEM.

Sve je ovo odraz bitke između Dobra i Zla.

Radi se o ljudima koji su u svom životu susreli i žele Boga i radi se o ljudima koji ne žele Boga, o ljudima koji su sebi žele ubiti njegov glas. Život je svet. Naše dostojanstvo je neotuđivo jer ne dolazi od Ustava, Sabora, cara, države…ono dolazi od Boga čiji zakon nadilazi ljudske kompetencije. Stajati van Hoda za život je protuslovlje u sebi, prosvjednici žele okrugli trokut, drveno željezo i Hrvatsku u kojoj bi vladala smrt.

Svi smo mi grešnici i znamo kakav osjećaj u nama ostavljaju posljedice grijeha. Biti zarobljen grijehom odraz je neslobode. Susresti Boga usprkos najtežim mogućim grijesima budi u nama radost i nadu i oslobađa nas od smrti, krivnje i očaja.

Osobe koje žele obustavljati Hod za život odražavaju svojim stavom i razmišljanjem duboku gorčinu i nemir u sebi. Tu nema ljepote, spokoja ni mira…tu je samo praznina koju grijeh iza sebe ostavlja. To je Pakao…to je pustoš koja čeka one čija će duša tamo završiti.

Nasuprot tome u Nebu je neprolazni mir i radost. Život je svet i svatko od nas po sebi upućuje na Boga jer smo stvoreni na sliku Božju. Ne htjeti život protuslovlje je zdravom ljudskom razumu. Onaj koji želi smrt je Lažov koji se na početku suprotstavio Bogu i odlučio da mu neće služiti. Nemojmo dozvoliti da nas Zlo izvara!

Kada planemo na ono što je sveto to je odraz duhovnog problema u nama! Kada se borimo za smrt to znači da nema Života u nama! Svi ovi jadni izvarani i zavedeni ljudi najprije sami trebaju susresti Ljubav da bi mogli voljeti život.

Na koncu,kako reče Sarah; ‘Bog ili ništa’!!!!, napisala je Simona.