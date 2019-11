MLADI AKTIVIST RASKRINKAO ELLU DVORNIK KAO NITKO DO SAD! Evo zašto ga svi djele!

Ovo joj nije trebalo

Marijan Knezović, mladi aktivist, kako sam za sebe kaže, mrzitelj nepravde, student ekonomije te borac za prava Hrvata u BiH, napisao je na društvenim mrežama svoj osvrt u kojem je u potpunosti ogolio licimjerje medija i Elle Dvornik koja je javnosti objavila spol svoje nerođene bebe. Status koji se svidio tisućama prenosimo u cijelosti:

– Većina medija piše kako je Ella Dvornik saznala spol bebe, što je i objavila na FB. To je lijepo, krasno, divno i neka ih bude još… Ali je krajnje licemjerno u svrhu profesionalne propagande nazivati nerođenu djecu nakupninom stanica, fetusima, nekakvim tkivom… a onda svoje nerođeno dijete zvati bebom.

Po njezinoj životnoj filozofiji, po kojoj je i osuđivala Hod za život, zajedno s mnogim medijima, naslovi bi trebali biti: “Ella Dvornik saznala spol embrija,” “Pogledajte kako zanosno Ella Dvornik izgleda s nakupninom stanica u stomaku” ili “Ella: Jedva čekam da naš fetus postane beba.”

Bit će poseban dan onda kad sve bebe budu bebe, i one s naslovnica i one iz kojekakvih ordinacija smrti.