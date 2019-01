(FOTO) KOJI SOTONIZAM U New Yorku slave ubijanje beba u 9. mjesecu trudnoće!

Autor: Vjera

Očiti sotonistički rituali slave se pred očima čitavog svijeta

Guverner države New York Andrew M. Cuomo u utorak je oduševljeno slavio što je njujorško zakonodavstvo donijelo Zakon koji dopušta majkama ubojstvo djeteta u 9. mjesecu trudnoće, odnosno sve do trenutka njegova rođenja. Naredio je da se povodom te velike napredne odluke One World Trade Center, most guvernera Mario M. Cuoma, most Kosciuszko te zgrada Alfred E. Smitha u Albanyju budu osvijetle u ružičasto kako bi bi to potaknule i druge države da ih slijede u ovom ‘veličanstvenom’ zakonu koji za ove bolesnike potvrđuje napredak ljudske civilizacije. A zapravo, čisti sotonizam i ritualna proslava ritualnih ubojstava beba pod majčinim srcem.

Cuomo je tako pobjedonosno govorio svojim podanicima, živim leševima (jer samo mrtvi ljudi mogu činiti ovako monstruozna djela i nazivati ih pobjedom): “Zakon o reproduktivnom zdravlju je povijesna pobjeda za stanovnike New Yorka i naših progresivne vrijednosti. Suočeni sa saveznom vladom i njezinom namjerom da odbaci odluku donesenu u slučaju Roe protiv Wadea kao i ženska reproduktivna prava, obećao sam da ćemo donijeti ovo ključno zakonodavstvo unutar prvih 30 dana od novog zasjedanja — i to smo i učinili. Naređujem da znamenitosti New Yorka budu osvijetljene ružičasto kako bi proslavili ovo postignuće i zasjali jarkim svjetlom kako bi nas slijedio i ostatak nacije.”

Ne bojte se, sve ubijene bebe (čitaj, mučenici) i njihove mučene i prevarene majke i očevi izaći će na svijetlo kad dođe dan pravednosti, ali izaći će i krvnici i prokazat će se sva djela njihova, njima na propast. Molite da ne budemo dionici ovog iskonskog zla te da ovo vrijeme očite tjeskobe naroda, koja glasno viče krikove posljednjeg vremena, izdržimo do križa, poput našeg Gospodina!