AMERIČKI GUVERNER GURA ČEDOMORSTVO! Trump poludio: STRAŠNO rekao sam vam…!

Autor: Vjera

Ovo je ono što oni rade i što žele, upozorio je Trump

Američki guverner savezne američke države Virginie, Ralph Northam javno je podržao čedomorstvo. Naime, nakon što su demokrati predložili tijelima savezne države uvođenje zakona koji bi maknuo restrikcije majkama koje bi ubile svoju djecu pred sam porod, kao što je to nedavno ozakonjeno u saveznoj državi New York, u radio-emisiji guverner je otišao korak dalje i predložio čedomorstvo.

– Ako majka već ima trudove dijete će donijeti na svijet. Stavit će ga na udobno mjesto. Ono će biti živo ako to majka i obitelj žele. Tada će uslijediti rasprava između liječnika i majke, rekao je guverner i izazvao burne reakcije jer pod raspravu misli – da će majka odlučiti hoće li ubiti dijete ili ne nakon rođenja.

Nakon skandalozne izjave guverner se pokušao ‘opravdati’, pa je preko glasnogovornika rekao da je mislio na – djecu s invaliditetom, što je još strašnije.

Predsjednik SAD-a Donald Trump također je reagirao na ove monstruozne prijedloge rekavši da je šokiran.

‘Šokiran sam što je to rekao, moje je mišljenje da je to strašno. Sjećate li se kad sam upozorio da je Hillary Clinton spremna čupati bebe iz majčine utrobe? To je ono što oni rade i što žele činiti, to je strašno, kazao je Trump dodajući da će ove izjave podići cijeli Pro-Life pokret na noge kao nikada do sad, čemu daje podršku.’

No, ovo nije prvi put da se u američkoj javnosti gura čedomorstvo kao pravo. Naime, već dugi niz godina brojne osobe iz javnog života javno zagovaraju slobodu ubijanja beba i nakon rođenja – ako to roditelji odluče. Mi živimo u dobu koje naveliko promovira čedomorstvo, a ozakonjeno ubojstvo do rođenja u saveznoj državi New York, od prošlog tjedna samo je mali korak do toga. Ovo što se sada događa samo su šareni baloni, izazivanje reakcija i priprema, tj. mentalno programiranje cjelokupne javnosti na ono što nam spremaju. Oni zaista planiraju ozakoniti čedomorstvo i prikazati ga svijetu kao veliki napredak čovječanstva u pogledu ljudskih prava, dok je u pozadini svega toga čisti ritualni sotonizam skriven pod maskom demonkracije i borbe protiv izmišljenog fašizma kojeg oni zapravo provode.