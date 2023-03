PRIJETI LI HRANIĆU IZGON IZ CRKVE? Ugledni teolog pojasnio što se sada događa u Vatikanu: ‘Crkva je razradila sve’

Autor: Dnevno.hr

Posljednjih dana se opet u javnosti problematizira pojava pedofilije unutar Katoličke crkve, a najnoviji poznati slučaj dolazi iz Sotina.

Hrvatska biskupska konferencija očitovala se o slučaju svećeničkog nasilja i dala svoj sud.

Iz HBK-a poručuju da oni ipak nisu nadležni, no da suosjećaju sa žrtvama.





Spomenuli papu Franju

“Hrvatska biskupska konferencija nije mjerodavna za konkretne slučajeve poput onoga koji ste spomenuli u svojem upitu, nego su za sve takve slučajeve mjerodavni mjesni biskupi i pojedina tijela Svete Stolice. Ali Hrvatska biskupska konferencija izražava duboko žaljenje i suosjećanje sa žrtvama nasilja koje je počinila bilo koja crkvena osoba i osuđuje svaki takav čin.

Uz to, na tragu nastojanja i preporuka sveopće Crkve predvođene papom Franjom donijela je sve potrebne preporuke i smjernice kako bi se unaprijedila prevencija i spriječilo takve slučajeve. I još želimo istaknuti da žrtva uvijek mora biti u središtu u smislu empatije i svekolike pomoći kako bi, koliko je moguće, mogla nadići tešku traumu”, naveli su iz HBK-a.

Podsjećamo, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, koji je, prema pisanju tjednika Novosti, znao za svećenika pedofila iz vukovarskog nasilja Sotin, ali 14 mjeseci nije poduzeo ništa, ovog je tjedna održao konfreneciju zbog navedenog slučaja.

“Želim napomenuti da je, koliko mi je poznato, nakon župnikove smrti stala svaka daljnja istraga i proces protiv njega. Podizanje optužnice još uvijek nije pravomoćna presuda i budući da proces nije okončan nije nam poznata krajnja istina. Župnik je umro, a da prethodno nije bio ni osuđen ni oslobođen optužbi”, rekao je, između ostalog, Hranić.

‘Pastir’ postupao pogrešno?

Predstojnik katedre za moralnu teologiju Katoličko-bogoslovnog fakulteta u Zagrebu Tonči Matulić u Točki na tjedan govorio je o odnosu Katoličke crkve prema pedofiliji.

Teolog je izrekao poruku pape Franje koju je odaslao za ožujak: “Kada smo suočeni sa zlostavljanjem, osobito onim koji su počinili članovi Crkve, nije dovoljno tražiti oproštenje. Tražiti oproštenje je dobra stvar prema žrtvama, ali one su te koje trebaju biti u središtu svega. Njihova bol i psihička oštećenja mogu početi zacjeljivati kad pronađu odgovore i konkretna djelovanja na užase koje su proživjeli i sprječavanja da se ponove. Crkva ne može tražiti prikrivanje zlostavljanja bilo kakve vrste, u obitelji, u klubovima i ustanovama. Crkva treba biti primjer koji će pomoći iznijeti na vidjelo zlostavljanje u društvu”, rekao je Matulić, a onda se dotaknuo i Hranićeve “sudbine”.









“Mislim da je papa Franjo u jednom pismu imena “Kao majka koja ljubi” jasno naznačio da ako pastir Crkve u ovim stvarima nije postupao onako kako to Crkva propisuje, da se može raditi i o određenim kaznenim mjerama. To može biti da ga Sveta stolica opozove ili da sam podnese ostavku. Crkva je razradila sve proceduralne mehanizme. Sad je najvažnije mijenjati paradigmu Crkve da znamo prepoznati da oni koji brane Crkvu zapravo rade veću štetu nego korist. Priznati da je počinjen zločin pedofilije i staviti u središte žrtvu i ispričati se za to, ponuditi resurse da im se pomogne, to je snaga Crkve i to su vrijednosti zbog kojih Crkva i postoji”, poručio je teolog.