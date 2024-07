Poznati svećenik otkrio što treba napraviti da bi molitva bila uslišana: ‘Ovo je greška’

Autor: Z. K.

Prof. Tomislav Ivančić u kratkom videu na vrlo jednostavan način objašnjava kako svi mi molimo, ali mnogi ništa ne dobivaju kroz tu moliti. Objasnio je zašto se to događa i kako ispravno moliti.

“Svi vi molite, Isus kaže tko moli dobiva, a mi molimo i ne dobivamo. Gdje je greška? To je isto kao da imaš lijepi auto, sjedneš unutra i okreneš ključ i on ne ide. Isto je sa molitvom.

Moliti znači razgovarati s Bogom, to je razgovor, zato je u molitvi važno što Bog tebi kaže, a ne što ti Njemu kažeš”, kaže Ivančić.

Što je molitva?

Kaže kako su nas naučili krivo. “Mi smo postali pogani, u Tibetu postoje takozvani molitveni mlinci, on i imaju napisane molitve na papiru i vrte mlinac i tako mole, a mi imamo krunicu pa vrtimo molitvu.

Zapamtite to nam jasno kaže Crkva, molitva je uvijek razgovor s Bogom. To je doći Bogu i pitat Ga kako si. Oče naš znači da Ga zoveš. I onda se On javi, isto tako je sa Gospom, krunica je razgovor s Gospom, sa Ocem Nebeskim, sa Isusom. To znači, kada moliš, prvo što trebaš napraviti je jednu minutu se sabrati i samo znati Bog je tu i počet govoriti Oče naš i gledati Ga u oči”, kazao je.

Kaže Ivančić da kao što vidiš ljubav svoje majke, kao što vidiš hrabrost i odvažnost, kao što riječi koje izgovaram čujete, kao što glas čuješ ušima, tako očima duha vidiš Boga.

Sabranost u molitvi

“Kada kažeš Oče naš najprije se saberi i sjeti se da je Bog tu i da te gleda. Kao da Bog kuca na vrata i ti mu otvoriš. To znači razgovarati s Bogom, mi smo od Boga napravili neko čudesno biće koje je u svemiru tko zna gdje.

Čim se ti sabereš tada tvoj Duh postane sposoban vidjeti Boga, ti s Bogom razgovaraš, Bog je tu i ono što će vas najviše promijeniti je upravo taj susret s Bogom. Upravo to da Ga vidiš očima svoje duše. Iskustvo Boga je najdublje i najljepše u životu i to sve drugo mijenja u tvom životu, a to se događa kada pravo moliš.









Zato je prvo u molitvi važno sabrati se i kada tako govoriš osjećaš da ti se srce grije, da bi iskočilo iz grudi, kako se cijela tvoja utroba veseli i onda nemaš potrebu govoriti deset puta nego jednom. To je molitva”, objašnjava Ivančić.