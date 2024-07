Poznati franjevac upozorava: ‘Ovo je ključ ozdravljenja’

Autor: Z. K.

Fra Ivan Marija Lotar u propovijedi koja je objavljena na youtube kanalu Duhovna obnova govori o duhovnom ozdravljenju gdje navodi da nema ozdravljenja dok se ne susretnemo s Bogom.

“Svatko od nas tko se usudio zaplivati iza “krunice” kako se to kaže, već kada odemo dva do tri metra nije više svejedno, izašli smo iz sigurno zone, mada na moru ništa nije sigurno. Kada kroz svoj život promatramo događaje vidimo da tu ima puno uzburkani voda.

Svaka posljedica ima svoj uzrok, sve ono što mi trenutno u svom životu jesmo, to je posljedica naših životnih odabira, zato je prvi korak o važnosti zdravlja i o važnosti mentalnog i duhovnog zdravlja. No, nema zdravlja i ozdravljenja dok se ne susretnemo s Bogom”, navodi fra Ivan Marija.

Ključ duhovnog ozdravljenja

Objašnjava kako ova rečenica nosi jedan polu prijeteći ton, ali sve zavisi kako ju mi pročitamo. “Ono što je u središtu je susresti se ne samo s Bogom kao našim Stvoriteljem, nego sa svim onim što je naš život u cijelosti. Od djetinjih dana preko ozbiljnih životnih godina, odabira i odluka.

Kako god bilo donijeli smo nekakve životne odluke. Za puno stvari u životu možda ni nismo krivi, ali jesmo li neke stvari mogli i izbjeći da smo bili ponizni i da smo bili svjesni da postoje posljedice i da se nećemo moći uvijek izvlačiti na nisam znao ili na bilo koji drugi izgovor. Zato je ključ duhovnog ozdravljanja susresti Boga svoga”, navodi ovaj poznati franjevac.









Ja sam put, istina i život

Fra Ivan Marija Lotar objašnjava što to zapravo znači i navodi kako je Isus donio najbolju definiciju samoga sebe kada je rekao: Ja sam put, istina i život. “To znači susresti Boga i krenuti Isusovim putem i priznati sebi sve istine u životu. O sebi kakav zapravo jesam. Kada se mi susretnemo sa istinom pronalazimo smisao života.

Mi danas čujemo pokušaje relativizacije istine, kažu ima puno istina, ali nema puno istina, samo je jedna istina i to je ono što danas nije ”in”. Postoji stvarno stanje stvari koje se može izmjeriti, opipati i to se ne može izrelativizirati”, objašnjava fra Ivan i dodaje kako današnji svijet pokušava sve izrelativizirati zato da ne susretne Boga, odnosno da ne mora snositi posljedice za svoj odluke.

Tko traži istinu, naći će je

“Prigrliti i zagrliti svoju prošlost i greške koje smo napravili, važno je susresti Boga svoga. Još važnije je od suočavanja sa prošlošću je suočavanje sa sadašnjošću. Svaki čovjek koji pošteno traži istinu u ovom svijetu, dođe do Isusa Krista, ali samo pošteno i iskreno. Mnogi drugi su govorili da onaj čovjek koji traži Boga on susretne pravoga sebe, ne možemo živjeti puninu, a da ne susretnemo istinu o samima sebi i najljepše u našoj vjeri je to što ta istina kakva god bila, je to da je Isus s nama u lađi.

Kada Gospodin u povjerimo sve svoje brige On će sigurno sve voditi i dovesti nas do istinskog i pravog mira”, zaključio je fra Ivan Marija Lotar svoju propovijed.