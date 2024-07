Postoji moćna molitva za koju većina katolika i ne zna: ‘Ona plaši demone, uzrokuje im jaku bol’

Autor: Z. K.

Na blogu svećenika i egzorcista Stephena Rossetija objavljen je post o snazi i moći molitve svetom Mihaelu, predvodniku nebeske vojske.

Svećenik je objavio i poticajno svjedočenje jednog sotonista koji je sam govorio o snazi molitve svetom Mihaelu.

“Snažno potičem one koji su pogođeni duhovnim tlačenjima da redovito pohađaju misu. Ali znam da je njima teško. Pogotovo opsjednutima. Opsjednuti će često osjetiti nešto od onoga što osjećaju demoni. Stoga će njihovi životi ponekad biti pravi pakao – doslovno”, započinje poznati svećenik.

Reakcije opsjednutih

“Na primjer, kada dođu u dodir s nečim svetim, opsjednuti će obično reći da osjećaju nesnošljivu bol. Reći će da hladna sveta voda peče. Kada gledaju u raspelo, njihove će oči imati osjećaj kao da su u “vatri”. Kad se susretnu sa svećenikom ili Katoličkom crkvom, mogu osjetiti intenzivnu mržnju.

Zamolio sam “Davida”, koji je prije pripadao sotonističkom kultu, a sada je opsjednut, da se potrudi da dođe na nedjeljnu misu. On hrabro pokušava, ali je uspio doći samo jednom svakih nekoliko mjeseci, ako i toliko. Rekao je da kada je u mogućnosti prisustvovati, “ne mogu izgovarati molitve dok sam tamo niti odgovarati na njih kao što to čine svi drugi.”

David je dodao: “Mučenje je biti tamo, sa svim kipovima i slikama koje me okružuju.” Nastavio je: “Svi ljudi i svećenik koji se mole su tako glasni da me to toliko ljuti.”









Molitva sv. Mihaelu nas plaši

I zaključio je: “Kada izgovaraju molitvu sv. Mihovila, mogu čuti demone kako vrište. To je tako užasno, zastrašujuće i bolno.”









“Volim crkvene sakramentale. Oni nas inspiriraju i jačaju. Ali oni također imaju važnu apotropejsku funkciju: tlače demone i pomažu u njihovom istjerivanju. Posebno sam primijetio Davidov komentar o molitvi sv. Mihovila: ona plaši demone, uzrokuje im jaku bol i oni vrište u agoniji.

Bit ću revniji u korištenju ove molitve u našim budućim seansama egzorcizma, svjedočanstvo je svećenika mons. Stephena Rossettija.

Mistična molitva

Naime, jednoga dana u mjesecu prosincu 1884.,u Vatikanu, u privatnoj kapelici Pape Leona XIII dogodilo se nešto mistično. Nakon što je papa Leon XIII završio Misu, ostao je u kapelici, da prisustvuje još jednoj Misi, što je često činio.

Na kraju te svete mise, okupljeni su opazili kako je papa najednom podigao glavu i nepomično gledao prema Oltaru, iznad Tabernakula. Lice Leona XIII problijedilo je od straha. Papa je ustao i intenzivno uzbuđen, požurio prema svojoj radnoj sobi. Jedan od njegovih suradnika posve se uznemirio i upitao ga: ‘Sveti Oče, izgledate mi vrlo umorno? Treba li vam nešto?’

Leon XIII mu je odgovorio: ‘Ne trebam ništa…’ I Papa je ušao u svoju radnu sobu, zatvorio se, te nakon pola sata pozvao tajnika Kongregacije za Obrede, pružio mu list papira te mu rekao da odmah napisani tekst otisne i pošalje svim biskupima širom svijeta.

Na tom papiru bijaše molitva Svetom Mihaelu Arhanđelu, koju je Papa osobno sastavio i zahtijevao da je svi svećenici sa svojim vjernicima mole nakon svake Mise na podnožju Oltara nakon molitve ‘Zdravo Kraljice’, koju je propisao već Papa Pijo IX.

Molite je svakodnevno

Donosimo vam molitvu sv. Mihaelu koju bi trebali moliti svakodnevno s obzirom na veliku prisutnost i zla u svijetu i nad Crkvom.

Sveti Mihovile arkanđele,

brani nas u boju;

protiv pakosti i zasjeda đavolskih budi nam zaklon.

Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo:

Ti, vojvodo vojske nebeske,

Sotonu i druge duhove zlobne,

koji svijetom obilaze na propast duša,

božanskom krjepošću i jakošću u pakao strovali.

Amen.