Poruka svim narodima iz srca Afrike: ‘Došla sam pripremiti svijet na dolazak mog Sina’

Autor: Vjera

Blažena Djevica Marija upozorila svijet da srlja u “ponor” zbog grijeha nečistoće i materijalizma

Dana 29. lipnja 2001. godine, ukazanja Gospe trima djevojkama u Kibehu, Ruanda, proglašena su autentičnima. Biskup biskupije Gikongoro, u kojoj se Kibeho sada nalazi, napisao je: „Neka Kibeho, dakle, što prije postane odredište za hodočašća i susrete za ljude koji traže Boga, koji hrle tamo na molitvu; povlašteno mjesto za obraćenja, odštetu za grijehe svijeta i pomirenje”.

Vidjelica Anathalie Mukamazimpaka iz Kibeha je pripadnica maloga, siromašnoga naroda Ruande u središnjoj Africi. Dana 29. studenoga, rekla je skupini posjetitelja iz Sjedinjenih Država, da je tijekom ukazanja, koja je mjesni biskup u suradnji s Vatikanom odobrio 2001. godine, Blažena Djevica Marija upozorila svijet da srlja u “ponor” zbog grijeha nečistoće i materijalizma. To su riječi koje nemaju malu težinu i također je rekla da je Blažena Majka iz Kibeha koristila slične izraze, sličan govor kada je ispravno, zapanjujuće predvidjela genocidni građanski rat koji je kasnije zahvatio tu zemlju.

Posljedice i djelovanja na druge narode i svijet u cjelini još se nisu dogodili, ali naznake su da su ozbiljni događaji na vidiku, ako je to jednako pouzdano proročanstvo. “Vidjela sam planine kako se sudaraju jedna o drugu”, rekla je Anathalie. “Stijene su izranjale iz zemlje, gotovo kao da su ljute. Vidjela sam oluje kako se međusobno udaraju i iz njih izlazi vatra. Ne znam što to znači. Rečeno mi je da su ljudi uzrok tome i da to uskoro dolazi.”





Alphonsine Mumureke rođena je u Zazi, na istoku Ruande. Imala je 16 godina kada su počela ukazanja.

Odgajana od majke jer su joj se roditelji razveli, po prirodi je bila tajnovita i tajanstvena, bila je vrlo pobožna i pokazivala je veliku ljubav prema Majci Božjoj. Rado je sudjelovala na svetoj misi. U nižoj srednjoj školi upisala se u skautski pokret. 28. studenog 1981. u 12:35 Alphonsine je bila u studentskoj blagovaoni. Odjednom je začula poziv: “Moje dijete!”

Alphonsine je kleknula i prekrižila se. Pitala je: “Gospođo, tko ste vi?” Marija je odgovorila:„Ja sam Majka Riječi. Što vam je u vjeri najbliže srcu?”

Djevojka je rekla: “Volim Boga i njegovu Majku. Ona nam je dala Dijete koje nas je otkupilo.”

Marija je rekla: “Želim da vaši prijatelji imaju vjeru jer ne vjeruju dovoljno snažno.”

Alphonsine spominje da je Marija bila neusporedivo lijepa. Koža joj nije bila potpuno bijela. Bila je bosa, odjevena u bijelu tuniku i bijeli veo. Ruke su joj bile sklopljene u razini prsa, s prstima usmjerenim prema gore.

Ukazanja su se nastavila tijekom prosinca 1981. (obično subotom) i sljedeće godine.

Gospa je uputila Alphonsinea da daje osobne poruke određenim ljudima i smjernice za vjerske zajednice, kao i sadržaje o budućnosti Ruande. Uvijek je držala veliku jednostavnost u razgovorima s Mary Alphonsine, kao da razgovara sa svojom najboljom prijateljicom. Ona se obraćala Mariji: “Umubyeyi”,

što na kinyarwandi znači “mama”. Tijekom ukazanja 25. lipnja 1982., Alphonsine je pitala Mariju može li je zvati: Draga.

Marija joj odgovori: “Kada je dijete besprijekorno prema svojoj majci, ono joj govori sve što ima u srcu. U svakom slučaju, ne ponašam se kao ljudi. Iako sam Majka Božja, mogu biti prirodna i skromna, spustiti se na tvoju razinu puno bolje nego što to možeš sam sa sobom. Zato volim kada se dijete igra sa mnom, jer je to za mene najljepši znak njegovog povjerenja i ljubavi. Tko to ne voli, ne razumije Božja otajstva.

Budi mi kao malo djete, jer volim te maziti. Da sam ljuta na tebe, bi li imala hrabrosti tako razgovarati sa mnom? Dapače, svaka majka radije mazi svoju bebu kako bi joj ona rekla sve što želi. Ne treba se bojati vlastite majke.”

Marija se otkriva Alphonsine kao majka koja sluša svoje dijete, savjetuje, poučava, pa čak i kažnjava ako je potrebno, ali kazne prave majke djetetu nikada nisu teške. Ruandska poslovica kaže da majka tuče vrlo mekim štapom.









To je ono što nam Marija želi dati razumjeti: Budite mi djeca. Ja sam tvoja majka. Ne trebaš se bojati Mene, nego Me ljubiti. Alphonsine također kaže da je Marija došla u Kibeho da pripremi svijet za dolazak svoga Sina. Tako se u Kibehu govori da će smak svijeta, da je Isus blizu, ali napominju da smak svijeta nije kazna, već da se uvijek predviđao i da je činjenica koja dolazi.

Marija nas dolazi upozoriti na to i pripremiti nas za dolazak svoga Sina. Moramo trpjeti s Isusom, moliti, biti apostoli da se pripremimo za Njegov povratak. Alphonsine često ponavlja i pjeva da se dijete Marijino ne rastaje od njezina križa.

Probudi se!









Nathalie Mukamazimpaka rođena je 1964. u župi Muganza pokraj Kibeha u katoličkoj obitelji kao četvrto od osmero djece.

Završila je četverogodišnju gimnaziju u Kibehu. Nathalie, čije prezime znači “ona koja prekida argumente”, bila je na glasu kao mudra i pobožna te je imala veliki utjecaj na svoje kolege. Smatrali su je skromnom djevojkom. Mnogo je molila i bila je zaslužna za Marijinu legiju. Također je pripadala Karizmatskoj obnovi.

Navečer 12. siječnja 1982. Gospa joj se prvi put ukazala, a posljednje javno ukazanje bilo je 3. prosinca 1983. Natalina je poruka bila o poniznosti, spremnosti na vršenje Božje volje, samopožrtvovanju, ljubavi i produbljivanju. Molitvi. Nathalie govori prvenstveno o kršćanskom osjećaju patnje i daje primjer svojim životom.

Marija je 5. kolovoza 1982. rekla: „Ja ti govorim, ali ti ne slušaš. Želim te podići, a ti još uvijek ne želiš ustati. Zovem te, a ti se praviš gluha. Kada ćeš početi raditi ono što tražim od tebe? Ti si ravnodušan prema svim Mojim pozivima. Kada će te početi zanimati ono što ti želim reći? Dajem vam mnoge znakove, a vi još uvijek ne vjerujete. Koliko dugo ćeš biti gluha na Moje pozive?”

Nathalie često kaže da je svijet bolestan, da se moramo moliti za svijet i pokajati se za svoje grijehe:

“Kada se dijete izgubi, ponekad nije svjesno toga i ne osjeća tjeskobu. Roditelji su ti koji brinu za dijete i osjećaju tugu zbog toga. I ti si, Marija, zabrinuta zbog onoga tko smo mi ”(4. srpnja 1983.).

Marija je često govorila: “Probudi se, ustani, operi se i ostani na oprezu.”

Također je rekla Nathalie da će većinu svog života provesti u patnji.

3. rujna 1983. djevojka je rekla: “Prihvaćam put kojim me želiš voditi, bilo da je to put patnje ili put radosti.”

Marija joj je objasnila da kroz patnju spašava sebe i druge ljude, jer patnja pokazuje pravu ljubav.

Kajte svoje grijehe!

Marie-Claire Mukangango rođena je u katoličkoj obitelji 1961. godine, kao peto od osmero djece. Bila je u istom razredu s Nathalie. Bila je spontana, neposlušna, a ponekad i nedisciplinirana studentica. Uživala je povjerenje svojih prijatelja.

Nakon završene škole 1983. godine, stekla je diplomu učitelja i počela raditi u osnovnoj školi. Jako voli svoj posao. Od početka ukazanja, Marie-Claire je bila jedna od najzagriženijih protivnika ukazanja. Uopće nije htjela čuti za njih i smatrala je da je Alphonsine psihički bolesna.

Majka Božja ukazala joj se od 2. ožujka 1982. do 15. rujna 1982. Od tada je Marie-Claire više puta govorila da moramo razmišljati o Isusovoj muci i dubokoj boli Njegove Majke. Mora se moliti krunica i krunica Sedam žalosti Blažene Djevice Marije da bi se primila milost pokajanja.

Krunica sedam žalosti Blažene Djevice Marije nije nešto novo u Crkvi. Nekada su to govorile neke vjerske zajednice, ali je većina kršćana zaboravila na tu praksu. Za vrijeme prvog ukazanja Marija je rekla:

„Pokajte se svoje grijehe! Požalite svoje grijehe! Požalite svoje grijehe! Ne obraćam se samo vama, već svima. Moderni ljudi više ne osjećaju zlo koje čine. Kad čovjek počini grijeh, ne priznaje da je pogriješio. Molim vas da požalite svoje grijehe. Ako budete recitirali ovu krunicu dok o njoj razmišljate, imat ćete snage za pokajanje.

Mnogi ljudi danas više nisu u stanju tražiti oprost. Ti ljudi ponovno razapinju Sina Božjega. Došla sam vas podsjetiti na ovo, posebno ovdje u Ruandi, jer još uvijek ovdje nalazim skromne ljude koji nisu vezani za bogatstvo ili novac.”

Dana 15. kolovoza 1982. djevojka je vidjela kako stoji u središtu velikog grma trnja. Sedam puta je pala u trnje, a Marija je rekla:

„Sedam puta si pala u trnje da bih mogao dotaknuti okorjela ljudska srca. Svijet je bolestan, djeco moja, morate umrijeti sebi kako biste pomogli Isusu spasiti svijet.”

Poruka za Afriku ili poruka za svijet?

U kontekstu poziva na obraćenje i pokoru koje su čuli vidioci iz Kibeha iu kontekstu građanskog rata u Ruandi, postavlja se pitanje: Ako Bog želi naše dobro, zašto je dopustio tako grozne događaje tijekom građanskog rata?

Ruandski biskup Kizito Bahujimihigo u svojoj knjizi Svjedoci Božji u zemlji mučeništva piše s herojskom nadom:

„Najbolji način da se „provari“ ruandska tragedija je da je smjesti među događaje koje Bog koristi da bolje otkrije svoju ljubav, da bolje oslobodi svoj narod od jarma zla. To nije nužno prokletstvo rezignacije ili pobune, ali svakako je pokušaj da se očistimo i preobratimo.

Ako Bog stvarno želi naše dobro, nije li mogao iskoristiti događaj manje šokantan od ovoga? Sve ovisi o opasnosti od koje nas je htio sačuvati: veliko zlo – velika sredstva.”

U prepoznavanju ukazanja Kibeho kao istinskih, činjenica da je Gospa, plačući, navijestila vidiocima da će se u Ruandi dogoditi strašne stvari. Djevojke su vidjele rijeke pune krvi, ljude kako se međusobno ubijaju, razbacana, masakrirana tijela i mnoge druge šokantne slike.

Oni su točno odgovarali onome što se dogodilo u ovoj zemlji 1994. godine, tijekom nevjerojatnog međuplemenskog zločina koji je odnio više od milijun žrtava i osakatio bezbroj ljudi fizički i psihički.

Bolan i tako rječit poziv Majke Riječi iz Kibeho trebao bi se čuti diljem svijeta. Osobito je aktualno sada, kada smo pred eskalacijom nasilja i nepravde u raznim dijelovima svijeta. Riječi sv. Pavao: “Gdje se grijeh povećavapo, milost je sve više bila u izobilju.”