Poruka iz Međugorja koja je šokirala svijet: ‘Nije Gospa govorila, Isus je rekao ovu rečenicu’

Autor: Z. K.

Svakog 25. u mjesecu tako i na sam Božić 25. prosinca, prema riječima međugorske vidjelice Marije Pavlović Lunetti, ona prima poruku Blažene Djevice Marije.

No, tog Božića 2012. dogodilo se nešto što je zaprepastilo i nju i svijet koji prati međugorske poruke.

Naime, vidjelica tvrdi da joj je tog dana umjesto Gospe progovorio Isus Krist i to kao maleno dijete.

Obratio mi se Isus, a ne Marija

“Isus mi se obratio kao Kralj mira. Bilo je to dijete, ali on je sve riječi izgovarao s neviđenim autoritetom. Glasom koji je u meni ostao tako jak,“ govorila je vidjelica Međugorja Marija Pavlović-Lunetti o svom iznenađujućem susretu na Božić 2012. s Djetešcem Isusom.

Dijete joj je dalo snažnu i jasnu poruku, umjesto Njegove Majke. Nakon završetka ukazanja vidjelica Marija sabirala je svoje suze.

Iskustvo je bilo potpuno neočekivano za vidjelicu Mariju koja kaže da je Djevicu Mariju s Djetetom Isusom u naručju vidjela svakog Božića trideset i jednu godinu do tada, ali nikada prije nije čula Isusa kako govori.









Poruka malog Isusa

U Intervjuu za talijansku Radio Mariju, ubrzo nakon ukazanja, još uvijek se trudila razumjeti što je vidjela.

”Pokušavam shvatiti što se dogodilo, što sam vidjela. Danas je zaista poseban dan jer Gospa nije dala nikakvu poruku,” otvorila se Marija u radijskom intervjuu i dodala: “Gospa je došla s Djetetom Isusom u naručju. Nije dala nikakvu poruku.”

Ali Dijete Isus počne govoriti i reče mi ovu rečenicu:









“Ja sam vaš mir, živite Moje zapovijedi.”

“Gospa i Djetešce Isus blagoslovili su nas zajedno s Znakom križa, “ ispričala je Vidjelica Marija.

“Bio je dijete, ali ove je riječi izgovorio takvim s autoritetom. No, to nije bio glas djeteta starog nekoliko sati. Ne znam kako to uopće izreći. Isus koji je malen, novorođenče, koji nam se obraća.”

Poruka Jakovu

Tog istog dana, na Božić 2012. i vidioc Jakov tvrdio je da je primio poruku, ali uobičajeno, onu Djevice Marije koja mu je, po njegovim riječima, rekla:

“Draga djeco, darujte mi vaš život i potpuno mi se predajte da vam mogu pomoći shvatiti moju majčinsku ljubav i ljubav moga Sina prema vama. Djeco moja, ja vas neizmjerno volim i danas na poseban način, na dan rođenja moga Sina, želim svakoga od vas primiti u svoje srce i vaše živote darovati mome Sinu. Djeco moja, Isus vas voli i daje vam milost da živite u njegovu milosrđu, ali mnoga vaša srca je obuzeo grijeh i živite u tami. Zato, djeco moja, ne čekajte, recite ne grijehu, a vaša srca predajte mome Sinu, jer samo tako ćete moći živjeti Božje milosrđe i s Isusom u vašim srcima krenuti putem spasenja.”

I ovog Božića svijet vjere očekuje dvije poruke Djevice Marije.