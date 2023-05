POJAVLJUJU SE ČETVRTKOM, NESTAJU PETKOM! Misterij svete crkve: Priča o ljudima koji su nosili rane Isusa Krista

Autor: Vjera

Katolička Crkva u svojoj dubokoj povijesti nosi stvarno neke impresivne misterije, fenomene i čudesa koja traju od Isusovog vremena, a što je između ostalog održalo Crkvu kao potvrda, sve ove tisuće godina progona. Jedan od takvih misterija su i stigme.

Kada govorimo o svecima koji su imali stigme, mislimo na čudesnu prisutnost Isusovih rana reproduciranih u tijelu svetaca. Riječ stigmata dolazi od grčke riječi za oznake napravljene u ljudskom mesu šiljastim instrumentom.

Nosili stigme

Rane se obično pojavljuju vidljivo na glavi (kao što je Isusova glava bila ranjena trnovom krunom), na rukama i nogama (kao što je Isus bio ranjen čavlima) i na boku (kao što je Isus bio ranjen kopljem).

Neki su sveci nevidljivo nosili stigme, s ranama koje su uzrokovale bol, ali nisu bile vidljive vanjskom svijetu.

Crkva je oduvijek s dužnom pažnjom ispitala sve tvrdnje o stigmama i mora se ispuniti dugačak popis kriterija i duhovnih i znanstvenih prije nego što crkveni vođe to odobre kao nadnaravnu milost.

Sveci gotovo nikada nisu tražili takav znak, iako su možda bili savršeno spremni podnijeti bol kako bi bili sličniji Kristu. Stigme su jedinstven način da se osoba sjedini s Kristovom patnjom dok je na zemlji i tako se približi duhovnom savršenstvu.

Evo pet svetih muškaraca i žena koji su bili poznati po svojim uzornim životima svetosti i nosili su stigme Isusa Krista.

Sveti Franjo Asiški (1181.-1226.)









Jedna od prvih zabilježenih osoba koja je primila stigme, sv, Franjo je obilježen svetim Kristovim ranama nakon posebnog 40-dnevnog povlačenja na brdo La Verna.

Sveta Katarina Sijenska (1347.-1380)

Tijekom života primila je Kristove rane nakon pričesti, a one su isprva bile vidljive. Međutim, molila je Boga da milost postane nevidljiva, kako bi i dalje mogla sudjelovati u Kristovoj muci, ali ostati skrivena svijetu. I to se dogodilo.









Sveta Rita od Cascie (1381.-1457.)

Rita je jedinstvena po tome što je zamolila Isusa za dio stigmi i njezina je molba uslišana. Trn joj se probio u čelo i ostavio duboku ranu koja je ostala do smrti. Svaki dan ju je jako boljelo, ali osjećala se sve više sjedinjenom s Isusovom patnjom.

Sveta Gemma Galgani (1878.–1903.)

Gemma je imala duboku pobožnost prema Presvetom Srcu i primila je posebno Isusovo viđenje. U njemu se Isus ukazao sa svojim ranama. Stigme su trajale godinama sve do Gemmine smrti, pojavljivale su se četvrtkom i nestajale petkom.

Bl. Mariam Baouardy (1846. – 1878.)

Mariam je rano iskusila stigme kao redovnička novakinja u samostanu sestara sv. Josipa od ukazanja. Stigme su se događale svaki tjedan od srijede do petka.

Nisu rijetkost

Svetaca sa stigmama ima još mnogo, a one nisu rijetkost ni među ljudima vjere koji nisu službeno postali sveti. Među najpoznatijim živućim nositeljima stigmi trenutno je otac James Manjackal, misionar reda sv. Franje Saleškog u poslanju obnove u Duhu svetom s blagoslovom Pape Franje. Osim rana na glavi, ramenu, stopalima i kod rebra, prije nekoliko godina na blagdan svetog Franje Asiškog dobio je i rane na dlanovima. Sve do sada to nije bilo poznato široj javnosti, međutim, nakon nekoliko svjedočanstva ljudi koji su tome osobno svjedočili, liječnik oca Jamesa zbog brojnih je upita odlučio progovoriti o tome.

Osobni liječnik Richi Febres Landauro prateći oca Jamesa već preko 20 godina, zajedno s majkom, suprugom i djecom svjedočili su mnoštvu različitih natprirodnih pojava koje su se događale u njihovim životima a o kojima sada želi svjedočiti. Kako kaže, njegova je privilegija da može svjedočiti istinu onoga što je sve zapazio. Prvi puta ga je sreo 2000 godine kada je vidio rane na rukama oca Jamesa te je tada počeo u vjerovati u Isusa Krista kao svog Gospodina i Spasitelja.

“Ono što sam tada vidio bile su Kristove rane na rukama svetog svećenika Rimokatoličke crkve. Sada već više od 20 godina otac James se trudi da se ne objavljuju nikakve informacije o ranama na njegovu tijelu. Međutim zbog činjenice da su postojale objave koje se tiču njegovih rana i njihovog mogućeg prirodnog ili natprirodnog podrijetla donio sam odluku radi razjašnjenja dati precizno izvješće o istini i snimiti ovaj dokumentarni film o ranama na tijelu oca Jamesa”.