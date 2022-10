Pogledajte, u Keniji početkom listopada navodno svjedočili ukazanju Djevice Marije? Radost zbog onog što vide je opipljiva

Zavladalo je golemo oduševljenje, a neki su plakali od radosti

Facebook stranica Guadalupana Mission For The World Since 1948 objavila je prva fascinantne fotografije s molitvenog okupljanja u Africi.

Fotografije, navodno snimljena u svetištu Subukia u Keniji početkom listopada 2022., čini se da prikazuje Blaženu Djevicu Mariju u zalasku sunca.

U trenutku pisanja ovog teksta objava je dobila gotovo 7000 reakcija, više od 10 000 dijeljenja i stotine komentara. Mnogi zahvaljuju za golemu milost, a neki su plakali od radosti, piše EWTN.





