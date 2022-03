POGLEDAJTE, OBRAĆENJE GLUMCA NA SCENI: ‘Udarila me struja, vidio sam Isusa’

Autor: Vjera

Dramatično svjedočanstvo talijanskog glumca koji je vidio Isusa

Muka Kristova ili Pasija Mel Gibsona već klasik od filma i poznat je katolicima. Mistično i nadnaravno svjedočanstvo Jima Caviezela koji je glumio Krista svima je poznato, ali jeste li znali za impresivno svjedočanstvo obraćenja glumca Pedra Sarubija koji je u ovom filmu imao malenu ulogu, onu Barabe? Tako je, tijekom produkcije filma doživio je nešto nevjerojatno, što ga je dovelo bliže Kristu i Crkvi i promjenilo posve njegov život. Kako sam kaže u svojoj istoimenoj knjizi, doživio je: Obraćenje jednim pogledom.

Nakon izlaska filma 2005., glumac Muke Kristove, Piedro Sarubbi, ispričao je svoje mistično iskustvo.

“Vidio sam samog Isusa, doživio udar struje”

“Kao Baraba, Gibson mi je rekao da izbjegavam gledati Jima Caviezela, koji je glumio Isusa, sve do same scene u kojoj smo se trebali pojaviti zajedno. ‘Baraba je poput bijesnog psa’, rekao mi je, ‘ali u jednom trenutku postaje štene: kad sretne Sina Božjega i bude spašen. “Želim da vaš izgled bude kao da netko prvi put vidi Isusa. “Učinio sam kako je rekao, a kad su nam se pogledi sreli, osjetio sam neku vrstu udara strudje. Kao da sam stvarno vidio Isusa. Nikada nisam doživio tako nešto u svim svojim godinama glume”, rekao je talijanski glumac. U tom trenutku, Sarubbi je rekao da je konačno pronašao mir za kojim je čeznuo.

“Bilo je to tako veliko, osjećao sam se kao da postoji električna struja između nas. Vidio sam samoga Isusa.” “Kad me gledao, u njegovim očima nije bilo mržnje ili ogorčenosti – samo milosrđe i ljubav”, priznao je u svojoj knjizi Od Barabe do Isusa: Preobraćen pogledom.

Tražio cijeli život ono što je našao u toj filmskoj sceni

“To nije bilo samo profesionalno, već prije svega ljudsko iskustvo”, dodao je Sarubbi . “Nije mi neugodno reći da sam tijekom snimanja doživio preobraćenje. Svi glumci koji su sudjelovali malo su se promijenili nakon ovog iskustva, ali ja sam naučio puno više iz filma nego s bilo koje konferencije.” Glumac je objasnio i svoj dugi put do obraćenja. “Proveo sam opsežna antropološka istraživanja, kao čovjek i kao glumac. Poučen sam borilačkim vještinama… Živio sam u tibetanskom samostanu šest mjeseci uz zavjet šutnje. Vježbao sam meditaciju u Indiji. Živio sam u Amazoniji. Postigao sam konačni cilj moje životneve potrage i on se nalazi – u Isusu.”

Ovo je ta scena o kojoj govori, možete li vidjeti obraćenje?