POD KRILIMA ANĐELA, PRIČA KOJA SE RASPRODALA: Progovorila o susretima s anđelom kojeg je viđala od ranog djetinjstva

Autor: Vjera

Bilježnice o nevjerojatnim susretima anđela i djevojčice objavljene su tek nakon njezine smrti i odmah su rasprodane i prevedene na mnoge jezike svijeta

Pod anđeoskim krilima je istinita priča o brazilskoj djevojci po imenu Cecy Cony (kasnije s. Maria Antonia), koja je rođena 1900. godine i vođena je do visoke svetosti pod stalnim vodstvom, zaštitom i nadahnućem svog anđela čuvara, kojeg je nazvala “Novi prijatelj.” Autobiografiju sestre Marije Antonije prvi put je 1949. objavio Franiscan Press iz Petropolisa u BrazilU. Ova je knjiga postala toliko popularna da je prvo izdanje ubrzo rasprodano, a drugo izdanje izašlo je 1950. Zbog izuzetne popularnosti knjige, tijekom 1950-ih ponovno su tiskana brojna izdanja i prevedena na razne jezike a najnovije je izdanje iz 2000. godine.

Urednik njezine autobiografije bio je otac Ivan Baptist Reus, SJ., koji je bio duhovni ravnatelj sestre Marije Antonije tijekom posljednjih nekoliko godina njezina života. U svom uvodu otac Reus nam govori kako je nastala autobiografija:

“Obvezna poslušnošću, sestra Maria Antonia ispisala je sjećanja na svoj život s određenom odbojnošću i nakon što je zamolila posebnu pomoć našega Gospodina. Kako je završila svaku od šest bilježnica od kojih se sastoji autobiografija, predala ih je svojim redovničkim poglavarima i ništa više o njima nije pitala…” Bilježnice su objavljene tek nakon njezine smrti.





Njezin duhovni ravnatelj, otac John Baptist Reus, SJ piše: „…Skromna, posebno iskrena i nevina, nikada u životu nije lagala, odnosno nikada nije uvrijedila svog Božanskog Učitelja namjerno. Bila je nesposobna za izmišljanje mističnih pojava. Ni iz knjiga ni na bilo koji drugi običan način nije se mogla upoznati s nadnaravnim pojavama koje tako jasno opisuje. Kad je pred kraj života saznala da postoje duše koje nikada nisu iskusile osjetnu prisutnost Našeg Gospodina na svetoj pričesti, upitala je s velikim čuđenjem: ‘Ni na dan njihove prve svete pričesti?’ Kada je dobila negativan odgovor, odgovorila je vrlo tužno: ‘Te duše nikada nisu saznale za prisutnost našeg Gospodina u ovom životu.’ “

Sestra Maria Antonia viđala je svog anđela čuvara veći dio svog života, međutim postoji razdoblje koje počinje 1935. godine kada je Bog dopustio da više ne vidi svog “novog prijatelja”, možda zato što ju je Bog vodio i sve više približavao sebi kroz “noć duha”, koju često doživljavaju mistici i oni koji su dosegli više sfere duhovnosti.

Ovo su samo neka svjedočanstva o suživotu s anđelom iz navedene knjige:

Godine 1905. približilo se vrijeme karnevala. U to doba moja majka bi nas odijevala u raskošne haljine. Zatim bismo u pratnji Acacia i Coriceicaoa, moje sestre i ja išle s ostalim mališanima na gradski trg. Imala sam veliki strah od onih koji su se maskirali u te užasne maske. Mislila sam da su maske njihova prava lica i vjerovala sam da su te osobe nadnaravna bića koja žive u dubinama zemlje, okružena vatrom, na mjestu o kojem je govorila Dona Mimosa.

Vjerujem da je ovo bila prva godina da sam pratila svoje sestre. Uplašila me sva zbrka i buka trga. Mnoštvo maskiranih ljudi, velikih i malih, koji su skakali uokolo i udarali o zemlju onim velikim balonima vezanim na kraju štapa – sve me to ispunilo takvim užasom da bih možda i poginula da mi dobri Bog nije priskočio u pomoć. Bila sam s drugom djecom, koja su uživala; ali Acacia (dadilja) i Conceicao, razgovarajući s drugim slugama, nisu obraćali nikakvu pozornost na mene.

Tako sam, ispunjena užasom i bez ikoga da me utješi, došla na ideju da pobjegnem odande i vratim se kući. Nisam znala put, ali sam odlučila otići na velika vrata. Ovo je bilo sve što sam znala. Ni o čemu drugom nisam razmišljala. Napustila sam skupinu djece i odmah me progutao taj mali trg koji je za mene bio kao svijet bez kraja. Nisam plakala. Moj veliki strah zamrznuo mi je suze.









U strahu sam se sjetila dobrog Isusa (raspela u njezinu domu kojemu je bila odana), kojeg sam ostavila samog, i osjećala sam veliku tugu što ga nisam dovela sa sobom. Ali ja sam znala da moj Otac na Nebu sve vidi i zna, i da je ondje sigurno vidio mene samu. Upravo tada mi je prišao krupni čovjek, s užasnom maskom i blještavim očima koje još uvijek vidim u svojoj mašti i uzeo me za ruku. U tom sam trenutku mogla umrijeti od straha.

Prešla sam nekoliko koraka, držala kao zarobljenik njegovu veliku ruku kad sam osjetila da je pored mene, a da zapravo ništa nisam vidjela očima, nego sam znala- Anđeo kojeg sam vidjeka na slici u domu kapetana Bezerre. Moj Nebeski Otac je poslao ovog anđela da ostane sa mnom i odvede me kući. Bila sam svjesna njegove prisutnosti, a da ga nisam vidjela, ali kao da sam ga vidjela. Imala sam apsolutnu sigurnost da je on uz mene, na strani suprotnoj od maskiranog čovjeka. Tada me maskirani čovjek guranjem oslobodio i više ga nisam vidijela, Nestao je u gomili.

Sav moj užas sada me napustio, a moja duša je bila ispunjena slatkim spokojem zbog povjerenja koje sam osjećala u svog “Novog prijatelja”. Bila sam na vidiku vrata koja su vodila s trga kad sam vidjela Acaciu kako trči prema meni…









Od tog dana u veljači ili ožujku 1905. moj “Novi prijatelj” pratio me uvijek i posvuda. Od tada se više nisam bojala mraka, jer sam osjećala slatku, zaštitničku prisutnost svog “Novog prijatelja”. Tako sam ga zvala do svoje šeste godine, kada sam saznala da je on moj sveti anđeo čuvar. Savršeno sam ga razumijela kada mi je govorio, iako nikad nisam čula njegov sveti glas.

Iskušenje: krađe breskve

Jednog poslijepodneva krenuli smo u šetnju selom, druga djeca i moje sestre. Bagrem je sa sobom ponio novac da kupi voće, a mi smo nosili male košarice. Otišli smo na farmu koju je preporučio Abelino, dobri vojnik kojeg je moj otac doveo sa sobom iz Santa Vitarije. Abelino nas je odveo do farme.

Kad smo stigli na farmu, čovjek s motikom na ramenu rekao nam je da uđemo. Uletjeli smo u voćnjak. Dok je čovjek skupljao voće za Bagrem, ostala su djeca, bez znanja naše trojice vodiča, počela su skupljati velike breskve i šljive koje su stavili u svoje košare. Ja sam ih vidjela. Njihove male košarice bile su skoro pune, a samo je moja bila prazna. Upravo sam tada stajala ispod stabla breskve. Podigavši ​​pogled, vidjela sam veliku breskvu, i još jednu, i još jednu – sve nadohvat ruke.

Mislila sam: “Zašto ne mogu brati breskve kao druga djeca?” Ispružila sam ruku da uberem breskvu, a moji su prsti već dotakli ovu veliku baršunastu breskvu, kada sam primila najslađe, najmirnije upozorenje svog Novog prijatelja. Moju ruku, obješenu u zrak, nježno je spustila “nevidljiva ruka”, što sam osjećala stvarno kao da me je dotakla jedna od osoba koje sam mogao vidjeti. Jer sam bolje i jasnije razumjela glas svog Novog prijatelja nego izgovorene riječi majke Raphael, ili sestre Pauline, ili sestre Irene, koje sam mogla vidjeti kada su mi govorile.

Odmah sam se i s velikom tugom pokajala zbog velikog ružnog grijeha koji sam trebala počiniti; i veliko sažaljenje za dobrog Isusa ispunilo je moje srce dok sam razmišljala o velikom velikom trnu koji sam zamalo zabila u njegovu svetu glavu. Te noći, dok sam ležala u krevetu, gorko sam plakala nakon što sam izmolila oprost od dobrog Isusa, od Gospe i od svog Novog prijatelja.

U jednoj od svojih uputa sestra Irene nam je govorila o dječaku koji je umro i osuđen na patnju u Čistilištu zbog laži koje je izgovorio tijekom života. Do tada nisam znala značenje laži i zamišljala sam da je jadni dječak počinio veliki grijeh da bi zaslužio takvu kaznu. Međutim, moj Novi prijatelj će mi vrlo brzo dati objašnjenje.

Slomljeno staklo

Svakog poslijepodneva išli smo s Acaciom i djecom iz susjedstva kupiti mlijeko. Svako dijete je sa sobom ponijelo čašicu zamotanu u salvetu. Imala sam vrlo lijepo zelenu čašu ukrašenu zlatnim krilom i prošaranu malim zvjezdicama.

Jednoj od mojih suputnica moja se čaša jako svidjela i rekao mi je: “Daj mi svoju čašu i možeš piti mlijeko iz moje.” Bagrem je, čuvši to, rekao: “Ne, gospođice moja, svaka mora piti mlijeko iz svoje čaše.”

Moja suputnica nije odgovorila, a činilo se da je prihvatila poricanje bez gorčine. Nastavili smo hodati kratko vrijeme kada se moja suputnica iznenada okrenula prema meni i snažno me povukla za ubrus, tako da je staklo palo na tlo i razbilo se u male komadiće. Istom brzinom kojom je to učinila potrčala je prema Acacii, koja je bila ispred nas, i rekla: “Acacia, Cecy je bila toliko bijesna jer joj nisi dozvolila da razmijeni čaše sa mnom da je samo bacila svoje na tlo i namjerno ga razbila.” Naravno, Acacia je bila jako ogorčena i rekla mi je:

“Kako se lijepo ponašaš! Sad možeš i bez čaše i bez mlijeka. Dok drugi piju mlijeko, možeš ih gledati!”

Sve se dogodilo tako brzo da je sve bilo gotovo prije nego što sam shvatila što se dogodilo. Ali tada sam postala toliko ljuta i osvetoljubiva da sam upravo htjela potrčati za svojom družicom kako bih joj razbila čašu, kada je u akciju krenuo moj Novi prijatelj koji me sputavao na isti način kao kad me je spriječio da ukradem voće. I jasno sam čula upozorenje svog Novog prijatelja: “Tvoj jadni drug počinio je dva velika grijeha.” Prvi, koji se odnosio na razbijanje stakla, tada nisam razumjela. Ali drugo-ah, odjednom sam shvatila da je drugi grijeh laž izrečena Acaci, isti takav grijeh za koji je dječak bio kažnjen. Sada sam savršeno shvatio značenje laži.

Napokon smo stigli na mjesto gdje smo navikli kupovati mlijeko, a ja sam zaboravila reći Bagremu da nisam ja razbila staklo. Možda je to bilo zato što je moj Novi prijatelj bio sa mnom i što sam poštivala njegovu prisutnost čak i više nego što sam poštivala prisutnost Majke Raphael, sestre Irene i sestre Pauline, jer je autoritet ovih bio najviši u mojim očima. Bagrem mi je, međutim, uvijek dopuštao da imam ono što želim; pa mi je dao mlijeko iz čaše moje sestre.

Tako me moj Novi prijatelj spriječio da počinim ružan i nizak grijeh osvete.

O moj sveti anđele čuvaru, kad bih ispričao sve što si učinio za mene, velika knjiga ne bi sadržavala izvještaj o svim tvojim svetim nadahnućima.