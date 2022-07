POČEO JE PROGON? Video gorućeg Isusa žalosti svijet! Župnik uzviknuo: ‘Žao mi je, ovo morate znati’

Sinoć je naša crkva vandalizirana. Ljudi su provalili. Prevrnuli su kipove. Srušili su postaje križnog puta. Oskrnavili su tabernakul, a crkvu su pokušali zapaliti

Župnik katoličke župe u Bethesdi, Maryland, dao je snažno svjedočanstvo u nedjelju nekoliko sati nakon što je njegova crkva zapaljena, rekavši zajednici: “Mi smo Crkva. Mi smo živo kamenje.”

Župa svete Jane Frances de Chantal bila je najteže oštećena od tri crkve u Bethesdi pogođene vandalizmom tijekom vikenda. Čini se da video objavljen na župnom YouTube kanalu prikazuje plamen crkvenog tabernakula.





Otac Samuel Giese, župnik, govorio je o napadu na početku župne nedjeljne mise u 10 sati ujutro.

“Sinoć je naša crkva vandalizirana. Ljudi su provalili. Prevrnuli su kipove. Srušili su postaje križnog puta. Oskrnavili su tabernakul, a crkvu su pokušali zapaliti”, rekao je.

“Vjerujem da je to zbog stajališta Crkve o pitanju života – kada on počinje i da ga treba čuvati – i da je to jedna od manifestacija dubokih podjela upravo u našoj zemlji, da ima onih koji vjeruju da nemamo čak ni pravo prakticirati svoju vjeru.”

Giese je dalje rekao da je crkva više od zgrade.

"Žao mi je što ovu vijest dijelim s vama. Međutim, ovo je važna stvar koju treba zapamtiti," uzviknuo je i dodao snažne riječi